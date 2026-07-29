Suteak Madrilen eta Avilan
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Madrilgo, Avilako eta Castelloko suteek hobera egin dute, alerta laranjaren atarian

Gaueko itzaltze-lanei esker, Madrilgo Erkidegoko, Avilako eta La Vall d'Uixóko suteek hobera egin dute, gaurtik aurrera etorriko den bero-bolada hasi aurretik.

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FOTODELDÍA GRAFCVA5261. BETXÍ (CASTELLÓN), 28/07/2026.- Efectivos de bomberos trabajan en Betxí (Castellón), uno de los municipios afectados por el incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón), que sigue activo y ha quemado ya más de 8.500 hectáreas, con un perímetro de 72 kilómetros y con 10.000 desalojados de 18 localidades. EFE/Andreu Esteban
18:00 - 20:00

La Vall d'Uixóko (Castello) sua itzaltzeko lanak. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Madrilgo Erkidegoko, Avilako eta La Vall d'Uixóko (Castello) baso-suteek hobera egin dute, suhiltzaile-taldeen gaueko lanei esker. Hala ere, agintariek zuhur jokatzeko eskatu dute, gaurko iragarrita dagoen bero-bolada dela eta. Izan ere, penintsulako zati handi batean alerta laranja ezarri dute.

Aurrerapausoak perimetroetan

Madrilgo Erkidegoan, gaueko meteorologiak eta larrialdi-zerbitzuen lanak ia 250 kilometroko perimetroa egonkortzea ahalbidetu dute. Gauean zehar ez da surik piztu, eta asteazken honetan puntu beroak hoztera eta eremua segurtatzera bideratuko dituzte ahaleginak, tenperaturek berriro gora egin baino lehen.

Castellon, La Vall d'Uixón piztutako suak bosgarren eguna du, eta dagoeneko 10.000 hektarea inguru erre ditu Espadà mendilerroan, 75,5 kilometroko perimetroa hartuta. Aireko baliabideak goizean goiz itzuli dira lanera, lurreko taldeek gauez egindako lanari esker foku gutxiago eta ahulagoak detektatu ondoren. La Vilavella, Betxi zein Ondan konfinamendua bertan behera utzi dute, baina 10.000 bat bizilagunek ebakuatuta jarraitzen dute.

Mugakide den Avilako probintzian —50.000 hektarea baino gehiago erre dira, Espainiako historiako suterik larriena—, kontrol- eta egonkortze-operazioek egoera hobetu dutela jakinarazi dute agintariek, eta hainbat udalerritako bizilagun batzuk etxera itzuli dira.

Bero-bolada datorrela eta, muturreko arriskua

AEMET Espainiako Meteorologia Agentziak iragarrita dauka bero-bolada bat hastear dagoela. Tenperatura altuengatik abisu laranja edo horia ezarriko dute asteazken honetan Iberiar penintsularen zati handi batean, eta horrek itzaltze- zein kontrol-lanak zailduko ditu, bi eskualdeetan.

Asparrena eta Ezkabarte larrialdi katastrofikoek kaltetutako eremu izendatu dituzte
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