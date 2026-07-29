Madrilgo, Avilako eta Castelloko suteek hobera egin dute, alerta laranjaren atarian
Gaueko itzaltze-lanei esker, Madrilgo Erkidegoko, Avilako eta La Vall d'Uixóko suteek hobera egin dute, gaurtik aurrera etorriko den bero-bolada hasi aurretik.
Madrilgo Erkidegoko, Avilako eta La Vall d'Uixóko (Castello) baso-suteek hobera egin dute, suhiltzaile-taldeen gaueko lanei esker. Hala ere, agintariek zuhur jokatzeko eskatu dute, gaurko iragarrita dagoen bero-bolada dela eta. Izan ere, penintsulako zati handi batean alerta laranja ezarri dute.
Aurrerapausoak perimetroetan
Madrilgo Erkidegoan, gaueko meteorologiak eta larrialdi-zerbitzuen lanak ia 250 kilometroko perimetroa egonkortzea ahalbidetu dute. Gauean zehar ez da surik piztu, eta asteazken honetan puntu beroak hoztera eta eremua segurtatzera bideratuko dituzte ahaleginak, tenperaturek berriro gora egin baino lehen.
Castellon, La Vall d'Uixón piztutako suak bosgarren eguna du, eta dagoeneko 10.000 hektarea inguru erre ditu Espadà mendilerroan, 75,5 kilometroko perimetroa hartuta. Aireko baliabideak goizean goiz itzuli dira lanera, lurreko taldeek gauez egindako lanari esker foku gutxiago eta ahulagoak detektatu ondoren. La Vilavella, Betxi zein Ondan konfinamendua bertan behera utzi dute, baina 10.000 bat bizilagunek ebakuatuta jarraitzen dute.
Mugakide den Avilako probintzian —50.000 hektarea baino gehiago erre dira, Espainiako historiako suterik larriena—, kontrol- eta egonkortze-operazioek egoera hobetu dutela jakinarazi dute agintariek, eta hainbat udalerritako bizilagun batzuk etxera itzuli dira.
Bero-bolada datorrela eta, muturreko arriskua
AEMET Espainiako Meteorologia Agentziak iragarrita dauka bero-bolada bat hastear dagoela. Tenperatura altuengatik abisu laranja edo horia ezarriko dute asteazken honetan Iberiar penintsularen zati handi batean, eta horrek itzaltze- zein kontrol-lanak zailduko ditu, bi eskualdeetan.
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