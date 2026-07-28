SUTEAK
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Espainian aktibo dauden sute handien bilakaera ona dela eta, murrizketak kentzen hasi dira hainbat eremutan

Azken datuen arabera, suteek 50.000 hektarea inguru kiskali dituzte Avilan, 28.000 bat Madrilen eta 8.500 inguru Castellon.

incendio sutea avila

Avilan piztutako suteetako batek utzitako irudia. Argazkia: Europa Press

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EITB

Azken eguneratzea

Azken egunotan Espainian piztutako suteen egoera zerbait baretu da gaur, eta horrek, hainbat lekutan ezarrita zeuden murrizketak bertan behera uztea eragin du. Hala, Madrilgo Erkidegoko, Gaztela eta Leongo, Gaztela-Mantxako eta Castelloko hainbat udalerritako herritarrak etxera itzultzen hasi dira. 

Espainiako Gobernuko  Barne Ministerioak zabaldutako aginduaren arabera, Madrilgo zortzi herritan eta Avilako beste bostetan arratsaldean amaitu da aktibatuta zegoen konfinamendua. Orotara, mila herritar egon dira euren bizilekuetatik kanpo azken orduotan. 

Zehazki, Madrilgo Erkidegoan, honako herri hauetan kendu dituzte murrizketak: Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapineria eta Colmenar del Arroyo.

Avilan, berriz, hauetan: Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo eta Navaluenga Sur.

Valentzia

Bestalde, Valentziako Generalitateak ere konfinamendua altxatu du gaur Castelloko La Vall d 'Uixo herrian. 

Iturri horrek jakitera eman duenez,  suteek kaltetutako gainerako udalerrietan ere gaur gauerditik aurrera bertan behera geratuko dira ezarritako ebakuazio eta konfinamendu neurriak. 

Toledo

Halaber, Toledon aktibatuta zegoen larrialdi nazionalaren agindua kendu egingo dutela esan du Barne Ministerioak, eta Emiliano Garcia-Page Gaztela-Mantxako presidenteak azaldu du 3tik 2ra jaitsi dela larrialdi maila. 

 La Iglesuela del Tietar eta Sartajada herrietan zeuden ezarrita murrizketak. 

Almeria

Almeriako Los Gallardos herrian izandako suteari dagokionez, hango agintariek jakinarazi dute Sevillako ospitale batean erredura larriekin ingresatuta zegoen emakumea hil egin dela. Orotara, 14 pertsona dira suak eragindako kalteen ondorioz zendutakoak.

Sutea uztailaren 9ko arratsaldean piztu zen Almocaizar inguruan, Los Gallardos udalerrian, eta Bedar, Lubrin, Antas eta Sorbaseko lurretara hedatu zen. 

 

 

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