La mejora de la situación de los grandes incendios forestales que permanecen este martes activos en España ha permitido que las autoridades pongan fin a las restricciones en varios municipios de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Castellón.

El Ministerio del Interior del Gobierno de España ha anunciado el fin de la orden de evacuación en ocho municipios de Madrid y otros cinco de Ávila a partir de las 17:00 horas de este martes, así como el cese del confinamiento de otros cuatro entre ambas regiones afectadas por los incendios en el centro del país.



Concretamente, se establece una desescalada de las medidas de seguridad ante el fuego que supondrá realojos en Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo, en el caso de la Comunidad de Madrid.

En el caso de Ávila, se termina la evacuación del realojo esta tarde la evacuación en Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo y Navaluenga sur.

Valencia

Por su parte, la Generalitat Valenciana ha levantado este martes el confinamiento en toda la localidad castellonense de La Vall d'Uixó, afectada por el incendio declarado hace cuatro días, tal y como estaba previsto.



Según han informato fuentes del Ejecutivo valenciano, se mantienen las medidas de evacuación y confinamiento en el resto de municipios afectados por el fuego hasta las 23.59 horas de hoy.



Toledo

Asimismo, el Ministerio del Interior ha decretado el levantamiento de la declaración de emergencia nacional en la provincia de Toledo activada por los incendios forestales, mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que la región pasa del nivel operativo 3 al 2.



En Toledo, solo quedaba por levantar las medidas en dos municipios de los once que en principio fueron desalojados, en concreto La Iglesuela del Tiétar y Sartajada.



Almería



Respecto al incendio de Los Gallardos (Almería), una de las mujeres que permanecía ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras resultar herida en el fuego ha fallecido este martes, lo que eleva a 14 el número de víctimas mortales por el incendio declarado durante la tarde del 9 de julio.



El incendio se declaró durante la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se extendió por terrenos de Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas. El fuego también alcanzó la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar.

