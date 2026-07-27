El conseller valenciano de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha afirmado que son ya 7500 las hectáreas calcinadas en el incendio de La Vall d'Uixò, en el que no han podido trabajar los medios aéreos durante la mañana a causa del humo y que afronta la noche con un escenario favorable.

Valderrama ha insistido ante los medios, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), en que el incendio "sigue activo" y ha explicado que se produjo una "inversión térmica" durante la noche que ha mantenido el humo durante toda la mañana.

Esa circunstancia ha impedido actuar a los medios aéreos, aunque esta tarde ya están actuando sin cesar los 25 desplegados en el dispositivo que están aprovechando esta "ventana de oportunidad".



La prioridad en estos momentos es la protección de la ciudadanía y de los núcleos urbanos, ha señalado el conseller.

Al mismo tiempo, Valderrama ha señalado que se mantienen, por el momento, las medidas de confinamiento y evacuación hasta las 23:59 horas aunque se están estudiando todas las circunstancias para ver si algunos vecinos pudieran volver o se debe mantener al menos hasta este martes.

La perspectiva para la noche

Por su parte, el director operativo del PMA, Raúl Gil, ha señalado que durante la mañana se han reforzado los trabajos terrestres en Betxí y Tales con puntos críticos y también en Aín, y con la incorporación de los medios aéreos han permitido controlarlos.

En estos momentos se está consolidando toda la zona de manera que "de cara a la noche llegaremos con unas perspectivas meteorológicas bastante buenas con viento de terral, de poniente, bastante suave, que nos van a permitir trabajar", ha explicado el director operativo.

Así, "somos moderadamente optimistas de llegar a la noche con este viento suave", ha dicho, y con una subida de la humedad que permitirá trabajar bien sin ningún punto de emergencia y afrontar la jornada del martes con mayor optimismo.