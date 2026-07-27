NAVARRA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El menor detenido por la agresión sexual a otra menor en Tudela queda en libertad a la espera de declarar

El chico fue detenido el domingo, horas después de que en la noche del sábado una menor denunciara haber sido agredida sexualmente en la capital ribera.
Euskaraz irakurri: Aske utzi dute Tuteran sexu eraso egitea egotzita atxilotutako adingabea, Fiskaltzaren aurrean deklaratu zain
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El menor de edad detenido por la agresión sexual de otra menor en Tudela ha sido puesto en libertad por la Policía a la espera de ser citado para declarar ante la Fiscalía de Menores, según han confirmado fuentes judiciales. El chico fue detenido ayer, domingo, horas después de que en la noche del sábado una menor denunciara haber sido agredida sexualmente en la capital ribera. 

La primera atención a la víctima la llevó a cabo la Policía Municipal de la ciudad, que posteriormente derivó la investigación del caso a la Policía foral. 

El menor investigado fue puesto en libertad por la policía a la espera de que sea citado a declarar en el Juzgado de Menores.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

Tudela Abusos sexuales Navarra Violencia machista Víctimas de violencia machista Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X