El menor detenido por la agresión sexual a otra menor en Tudela queda en libertad a la espera de declarar
El menor de edad detenido por la agresión sexual de otra menor en Tudela ha sido puesto en libertad por la Policía a la espera de ser citado para declarar ante la Fiscalía de Menores, según han confirmado fuentes judiciales. El chico fue detenido ayer, domingo, horas después de que en la noche del sábado una menor denunciara haber sido agredida sexualmente en la capital ribera.
La primera atención a la víctima la llevó a cabo la Policía Municipal de la ciudad, que posteriormente derivó la investigación del caso a la Policía foral.
El menor investigado fue puesto en libertad por la policía a la espera de que sea citado a declarar en el Juzgado de Menores.
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