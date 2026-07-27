La población infantil y adolescente de Gipuzkoa valora con un 9,1 su satisfacción con la vida
Las personas gipuzkoanas de entre 8 y 14 años valoran con un 9,1 su satisfacción general con la vida, mientras que su índice de bienestar autopercibido se sitúa en los 8,8 puntos. Así se desprende del estudio ZmZ, que el Departamento de Cultura y Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa presenta este lunes.
El análisis se ha elaborado a partir de las opiniones de 13 879 niñas, niños y adolescentes de 75 centros educativos y 86 municipios de Gipuzkoa, y los resultados servirán para “mejorar las políticas públicas desde la realidad concreta de niñas, niños y adolescentes”, explica la diputada de Cultura y Juventud, Goizane Álvarez.
En concreto se han analizado ocho dimensiones fundamentales de la vida de niñas, niños y adolescentes —familia, bienestar material, salud, autonomía, vida escolar, amistades, tiempo libre y entorno—, y el estudio revela que entre los encuestados también existen situaciones concretas de malestar y desigualdad.
De hecho, el bienestar disminuye con la edad, especialmente en la transición a la ESO, y las chicas presentan peores indicadores que los chicos a partir de los 12 años. Asimismo, la vulnerabilidad socioeconómica concentra de forma sistemática peores niveles de bienestar, soledad y expectativas
Datos de alerta
Entre los datos de alerta, el estudio recoge que el 19,6 % de las niñas, niños y adolescentes declara niveles bajos o moderados de satisfacción con la cantidad de tiempo libre disponible; el 13,7 % expresa una baja satisfacción con la escucha de las personas adultas; y solo el 53,3 % siente que puede influir en las decisiones de su barrio o municipio.
Además, el 48,5 % afirma haberse sentido solo alguna vez y el 29,6 % reconoce tener dificultades para dejar de utilizar el móvil.
Estos datos “refuerzan la necesidad de seguir impulsando políticas públicas que garanticen ocio educativo, participación real, acompañamiento emocional y entornos comunitarios seguros”, explica la diputación.
La institución señala que cuenta con diferentes programas y servicios entre los que destaca la Red Gaztematika, en cuyos servicios participa el 36,2 % de la población infantil y adolescente y que cuenta con 152 equipamientos y 358 profesionales.
La Diputación Foral de Gipuzkoa también impulsa procesos de trabajo internos y territoriales para analizar en produndidad los resultados de ZmZ e “incorporar de manera efectiva la voz de niñas, niños y adolescentes en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas que les afectan”, concluye.
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