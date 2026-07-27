Será noticia: Incendios en España y Francia, agresiones sexuales en Bilbao y Tudela y presentación de la programación de la Semana Grande 2026

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 27 de julio de 2026:

- Incendios en España y Francia: Más de 250 000 personas han sido evacuadas por los devastadores incendios en el suroeste de Francia, sobre todo el del departamento de Gironda, donde unas 42 000 hectáreas han quedado arrasadas. Las llamas se encuentran a 15 kilómetros de Burdeos. Los incendios de Ávila, Madrid y Toledo evolucionan "despacio", pero de manera "positiva", según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

- Agresiones sexuales en Bilbao y Tudela: Una mujer, de 43 años, denunció una agresión sexual este sábado en Bilbao, y el presunto agresor de 26 años fue detenido y puesto a disposición judicial. Por otra parte, la Policía Foral investiga una agresión sexual a una menor el sábado en fiestas de Tudela. El presunto agresor fue detenido.

- Presentación de la programación de la Semana Grande 2026: El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y la concejala de Actividades Festivas, Ana López, presentan la programación de la Semana Grande 2026. La Semana Grande 2026 de San Sebastián se celebrará del 8 al 15 de agosto.