Behin-behinean aske utzi dute Tuteran sexu eraso bat egitea egotzita atxilotutako mutila
Larunbat gauean izan zen erasoa Tuteran eta ordu batzuk geroago atxilotu zuten ustezko erasotzailea.
Adin txikiko neska bati sexu-erasoa egitea egotzita atzo Tuteran atxilotutako mutila behin-behinean aske utzi dute Adingabeen Fiskaltzaren aurrean deklaratu zain, iturri judizialek astelehen honetan baieztatu dutenez. Sexu erasoa larunbat gauean gertatu zen. Ustezko erasotzailea identifikatu eta ordu batzuk geroago atxilotu egin zuten.
Tuterako jaietan adin txikiko neska bati egindako sexu erasoa ikertzen ari da Foruzaingoa.
Ustezko erasotzailea libre utzi dute, eta Adingabeen Fiskaltzaren aurrean deklaratu beharko du.
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