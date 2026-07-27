NAFARROA

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Behin-behinean aske utzi dute Tuteran sexu eraso bat egitea egotzita atxilotutako mutila

Larunbat gauean izan zen erasoa Tuteran eta ordu batzuk geroago atxilotu zuten ustezko erasotzailea. 

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Agencias | EITB

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Adin txikiko neska bati sexu-erasoa egitea egotzita atzo Tuteran atxilotutako mutila behin-behinean aske utzi dute Adingabeen Fiskaltzaren aurrean deklaratu zain, iturri judizialek astelehen honetan baieztatu dutenez. Sexu erasoa larunbat gauean gertatu zen. Ustezko erasotzailea identifikatu eta ordu batzuk geroago atxilotu egin zuten. 

Tuterako jaietan adin txikiko neska bati egindako sexu erasoa ikertzen ari da Foruzaingoa. 

Ustezko erasotzailea libre utzi dute, eta Adingabeen Fiskaltzaren aurrean deklaratu beharko du.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren baten berri baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan; beraz, ezabatu egin behar da.

Tutera Sexu erasoak Nafarroa Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Gizartea

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