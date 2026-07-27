La jueza que instruye la causa por la tragedia de El Bocal ha aplazado al próximo 25 de septiembre la declaración como investigado del representante legal de Dragados, la empresa contratista que ejecutó la senda costera que incluye la pasarela que colapsó en marzo y causó la muerte de seis estudiantes —dos eran de Barakaldo y una de Balmaseda—, y heridas graves a otra. La magistrada le había citado este 31 de julio pero ha pospuesto la vista casi dos meses.



La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander acordó su citación como investigado en un reciente auto, en el que además declaró a la empresa como posible responsable civil. Lo decidió así al estimar el recurso presentado por una acusación particular contra su decisión inicial de llamarle como testigo.



La instructora acordó iniciar la acción penal contra el responsable de la contratista a raíz de las declaraciones prestadas el pasado 19 de junio por los peritos propuestos por dos de los investigados, concretamente por el jefe de Servicio de Proyectos y Obras en la Demarcación de Costas hasta el año 2023 y el ingeniero de Fronda que firmó el proyecto de la pasarela.



En su resolución, explicaba que ambos peritos incidieron en un aspecto ya recogido por el judicial, quien apreció una diferencia entre el diseño elaborado por Fronda y la ejecución llevada a cabo por Dragados.





