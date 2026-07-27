La jueza mantiene en prisión al investigado por la violación a una mujer semiinconsciente en Pamplona en sanfermines

La titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Pamplona ha ratificado la medida de prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven encarcelado el día 14 por la agresión sexual a una mujer en estado de semiinconsciencia la madrugada del pasado día 10 en un portal de la calle Estafeta de la capital navarra.



En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, la magistrada destaca la gravedad de los hechos objeto de investigación. En su declaración, el investigado sostuvo que las relaciones fueron consentidas.



Sin embargo, la jueza asegura que la violación se llevó a cabo no solo sin consentimiento, sino con violencia física. Así, según destaca en el auto, el informe forense "deja poca duda de la falta de consentimiento consciente" de la víctima dada la vulnerabilidad química recogida en dicho informe.



Según el examen forense citado en el auto de prisión dictado el día 14, la víctima arrojó a las 08:10 horas una tasa de alcoholemia de 2,21 g/l, "con evidencia asimismo de restos de cocaína en orina".



Así, se ratifica el ingreso en prisión del investigado debido a que las penas que podrían recaer en este procedimiento son muy altas y graves, para proteger a la víctima y evitar la alteración de pruebas, así como para asegurar la presencia del mismo a disposición del tribunal durante la tramitación de la causa.

