Prisión sin fianza para el detenido por agresión sexual a una mujer en sanfermines

El titular de la plaza nº 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Pamplona ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por la agresión sexual a una mujer en estado de semiinconsciencia la madrugada del pasado día 10 en un portal de la calle Estafeta de la capital navarra.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, el magistrado considera que existe riesgo de fuga y ve pertinente la prisión preventiva.

El TSJN ha detallado que la víctima fue encontrada en estado de semiinconsciencia.

El investigado, por su parte, ha declarado que fue ella quien propuso mantener relaciones y que la mujer "estuvo en todo momento consciente, conocedora y consentidora de las relaciones".

Sin embargo, el juez sostiene que "estas manifestaciones del investigado, quien abandonó el lugar mientras se hallaba semidesnuda la víctima, no resultan consistentes con el acreditado estado que esta presentaba, habiendo manifestado la [denunciante] no recordar momento alguno de la secuencia de los hechos investigados, lo cual ciertamente aparece corroborado por el examen médico practicado a la víctima unas horas después", según transmite el TSJN.

La fiscalía y la acusación particular han solicitado el ingreso en prisión sin fianza, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional, con la adopción de medidas cautelares alternativas y menos gravosas.

Al respecto, el juez subraya que la gravedad de los hechos investigados determinan "la pertinencia de la excepcional medida" solicitada por las acusaciones, "al objeto de conjurar el riesgo de fuga ante el horizonte penológico descrito, así como de reportar tranquilidad y seguridad a la víctima".