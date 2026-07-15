VIOLENCIA MACHISTA
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Prisión sin fianza para el detenido por agresión sexual a una mujer en sanfermines

El presunto agresor sostiene que mantuvieron relaciones a propuesta de la mujer y que fueron consentidas, manifestaciones que "no resultan consistentes" según el juez, ya que abandonó el lugar mientras ella, que declara no recordar nada, se hallaba semidesnuda en un portal, en estado de semiinconsciencia.

Ten years after the case so-called 'La Manada' (wolfpack), where five men sexual abuse of a young woman during the San Fermin Fest, the city is covered of banners warning the men and calling justice for another sexual abuse cased that where not solved in Pamplona, northern Spain on 07 July 2026. The 'Sanfermines' run continues until 14 July. EFE/ Villar Lopez
Mural contra la violencia machista en Pamplona.
Euskaraz irakurri: Fidantzarik gabeko espetxe-zigorra, sanferminetan emakume bati sexu-erasoa egiteagatik atxilotuarentzat
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EITB

Última actualización

El titular de la plaza nº 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Pamplona ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por la agresión sexual a una mujer en estado de semiinconsciencia la madrugada del pasado día 10 en un portal de la calle Estafeta de la capital navarra.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, el magistrado considera que existe riesgo de fuga y ve pertinente la prisión preventiva.

El TSJN ha detallado que la víctima fue encontrada en estado de semiinconsciencia.

El investigado, por su parte, ha declarado que fue ella quien propuso mantener relaciones y que la mujer "estuvo en todo momento consciente, conocedora y consentidora de las relaciones". 

Sin embargo, el juez sostiene que "estas manifestaciones del investigado, quien abandonó el lugar mientras se hallaba semidesnuda la víctima, no resultan consistentes con el acreditado estado que esta presentaba, habiendo manifestado la [denunciante] no recordar momento alguno de la secuencia de los hechos investigados, lo cual ciertamente aparece corroborado por el examen médico practicado a la víctima unas horas después", según transmite el TSJN.

La fiscalía y la acusación particular han solicitado el ingreso en prisión sin fianza, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional, con la adopción de medidas cautelares alternativas y menos gravosas.

Al respecto, el juez subraya que la gravedad de los hechos investigados determinan "la pertinencia de la excepcional medida" solicitada por las acusaciones, "al objeto de conjurar el riesgo de fuga ante el horizonte penológico descrito, así como de reportar tranquilidad y seguridad a la víctima". 

Segunda agresión sexual de alta intensidad durante los sanfermines
Violencia machista Pamplona Fiestas de San Fermín Sociedad

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