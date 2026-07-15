Las fiestas de Baiona arrancarán este miércoles, 15 de julio, y hasta el domingo, 19 de julio, se espera que casi un millón de personas se acerquen a la capital de Lapurdi. Siguiendo con la tradición, comenzarán a las 17:00 de la tarde con el lanzamiento de las llaves de la ciudad desde el balcón del ayuntamiento. A partir del viernes, habrá que pagar 15 euros para acceder al recinto festivo.