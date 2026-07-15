Sanfermines 2026
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El momento más nostálgico: así ha sonado el 'Pobre de mí' en el adiós a los sanfermines 2026

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Agur 2026ko San Ferminei: Horrela entzun zen 'Pobre de mí' hunkigarria
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EITB

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El acto que pone el punto final oficial a los sanfermines ha sido multitudinario, con la plaza abarrotada de personas con velas encendidas en sus manos. Ha dado fin a las fiestas una representación de las candidaturas a lanzar el chupinazo que no fueron elegidas para ello.

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