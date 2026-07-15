Sanferminak 2026
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sanferminetako une nostalgikoena: honela abestu dute "Gaixoa ni" 2026ko agurrean

Iragarkia
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Sanferminei amaiera ofiziala emateko ekitaldia jendetsua izan da; plaza gainezka egon da, bertaratutakoek kandela piztuak eskuetan zituztela. Txupinazoa jaurtitzeko hautagai baina aukeratuak izan ez ziren ordezkariak arduratu dira festei amaiera emateaz.

Sanferminak Iruñea Jaiak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X