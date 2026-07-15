Sanferminak 2026
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Villavesaren entzierroa, sanferminetako jai-bukaerarik dibertigarriena

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Urtero bezala, uztailak 15 dituen honetan, jendetza elkartu da goizean goiz Santo Domingo aldapan, villavesaren entzierro tradizionalean parte hartzeko. Entzierro dibertigarri eta kaotikoa honetan ez dago zezenik, eta Indurainekin bat eginda egiten dute korrika.

Sanferminak Iruñea Gizartea

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