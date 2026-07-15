Sanfermines 2026
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El encierro de la villavesa, el fin de fiesta más divertido de los sanfermines

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 2026ko entzierroa: San Ferminen itxiera zoroena
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EITB

Última actualización

Como cada 15 de julio, decenas de personas se han dado cita a primera hora en la cuesta de Santo Domingo para correr el tradicional encierro de la villavesa. Es un encierro divertido y caótico, sin toros, donde corren pegados a la bici de un supuesto Indurain.

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