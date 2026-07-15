Prisión provisional sin fianza para el detenido por la muerte de un hombre en Errenteria
El crimen tuvo lugar el pasado domingo donde la víctima quedó tendida en el suelo tras haber sido apuñalada en un pasadizo ubicado junto a un establecimiento hostelero y, finalmente, falleció en el lugar.
La plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Donostia-San Sebastián ha decretado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido el pasado domingo, acusado de apuñalar en el pecho con un arma blanca en Errenteria a otro varón que falleció.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), el citado juzgado, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión del arrestado, quien había sido puesto a disposición judicial el martes por la tarde.
El suceso tuvo lugar poco después de las nueve de la mañana del pasado domingo en el barrio de Kaputxinos, en la calle Sorgintxulo, donde la víctima quedó tendida en el suelo tras haber sido apuñalada en un pasadizo ubicado junto a un establecimiento hostelero.
Al lugar se desplazaron una ambulancia y recursos de la Ertzaintza, que localizaron allí a la víctima, al supuesto agresor y a testigos de lo ocurrido.
Los sanitarios realizaron labores de reanimación al herido, de 33 años, quien sin embargo falleció en el lugar. Por su parte, los agentes identificaron y detuvieron al presunto autor de los hechos, de 23 años, que había abandonado en ese mismo lugar el arma blanca presuntamente utilizada.
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