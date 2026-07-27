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El Bocal auziko epaileak atzeratu egin du Dragados enpresako ordezkariaren deklarazioa 

Perituen azalpenak entzun ondotik erabaki zuen instrukzio epaileak enpresa kontratistako lege arduraduna ere deklaratzera deitzea, ikertu gisa. 

 

SANTANDER, 03/03/2026.- Al menos cuatro personas han fallecido y dos continúan desaparecidas tras al caerse al mar de una de las pasarelas peatonales de madera que hay en la zona del Bocal, en Santander, que se ha roto este martes cuando un grupo de siete jóvenes pasaba por ella. De los siete, cuatro han fallecido y sus cuerpos han sido rescatados del mar o en las rocas bajo la pasarela, dos están desaparecidos y una joven ha sido trasladad con hipotermia grave al hospital de Valdecilla. EFE/Román G. Aguilera

El Bocalen behera etorri zen pasabidea. Argazkia: EFE

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EITB

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El Bocalen (Santander, Kantabria) izandako ezbeharra ikertzen ari den epaileak irailaren 25era atzeratu du Dragados enpresako ordezkariaren deklarazioa. Uztailaren 31rako zuen hitzordua jarrita. 

Dragados enpresari esleitu zioten El Bocaleko itsas-bidearen obra. Joan den martxoan, hango pasabide bat behera etorri zen, eta sei ikasle hil ziren, tartean hiru euskal herritar —Barakaldoko bi, eta Balmasedako, bat—. 

Bi perituren azalpenak entzun eta gero, kasuaren ardura duen Santanderko Auzitegiko epaileak erabaki zuen kontratistaren arduraduna deklaratzera deitzea, enpresa horrek gertatutakoaren gaineko ardura zibila izan zezakeelakoan.

Hasiera batean, lekuko gisa deklaratu behar zuen, baina akusazio partikular batek jarritako helegitearen ondoren, ikertu gisa deitu du. 

Euren deklarazioan, perituok azaldu zuten alde nabarmenak zeudela itsas-bidea egiteko Espainiako Gobernuko Kosta Zuzendaritzak esleitutako proiektuaren eta Dragadosek egindako lanen artean. 



Eguneko Titularrak Kantabria Balmaseda Barakaldo Gizartea

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