Donostia

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Donostiako Aste Nagusiak 416 jarduera izango ditu hiriko 30 gunetan banatuta

Iragarkia
Erraldoiak eta buruhandiak DOnostian
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Donostia prest dago zortzi eguneko festari hasiera emateko. Abuztuaren 8tik 15era ospatuko dute Aste Nagusia, programa zabal batekin, eta, gainera, bitxikeria bat ere kontuan izango dute aurtengo jaietan: abuztuaren 12an izango den eklipsea.

Donostiako Aste Nagusia 2025 Donostia Gizartea

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