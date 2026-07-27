Donostia-San Sebastián
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La Semana Grande de San Sebastián contará con 416 actividades repartidas en 30 espacios de la ciudad

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Erraldoiak eta buruhandiak DOnostian
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Donostiako Aste Nagusiak 416 jarduera izango ditu hiriko 30 gunetan banatuta
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EITB

Última actualización

San Sebastián está preparada para dar inicio a ocho días de fiesta. La Semana Grande se celebrará del 8 al 15 de agosto, con un amplio programa, en el que además se tendrá en cuenta una curiosidad: el eclipse que tendrá lugar el 12 de agosto.

Semana Grande Donostia 2026 Donostia-San Sebastián Sociedad

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