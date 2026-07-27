Dos mujeres resultan heridas en un accidente de tráfico en Villafranca

Dos mujeres han resultado heridas, una de ellas con pronóstico reservado y la otra leve, en un accidente ocurrido en el término de Villafranca, donde se ha salido de la vía el vehículo en el que viajaban.



Según SOS Navarra, el accidente ha ocurrido sobre las 12:36 horas a la altura del kilómetro 12,9 de la carretera NA-660 y las heridas son una mujer de 85 años, que ha sufrido contusiones y laceraciones de carácter leve, y otra mujer de 31 años, con un traumatismo craneoencefálico y herida en pierna de pronóstico reservado.

Ambas han sido trasladadas al Hospital Reina Sofía de Tudela en una ambulancia.



