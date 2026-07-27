SUTEAK ESPAINIAN

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Vall d'Uixoko suteek 7.500 hektareak erre dituzte jada, baina egoerak hobera egin dezake gauean

Goizean ezin izan dituzte aire bidezko baliabideak erabili keagatik. "Gauari begira, aurreikuspen meteorologiko nahiko onekin iritsiko gara, mendebaldeko haize nahiko leunarekin, eta horri esker lan egin ahal izango dugu", azaldu du du zuzendari operatiboak.

BETXI (CASTELLÓN), 27/07/2026.- Trabajos de extinción en el incendio del Vall d'Uixó (Castellón), declarado el pasado sábado y que ha arrasado ya 7.200 hectáreas y en su control trabajan más de 400 efectivos terrestres y 25 aéreos, que se centran ahora en la zona de Eslida, la urbanización Monserrat en Betxí y en el Montí en Onda. EFE/ Andreu Esteban

Betxi, Castellon, gaur. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Juan Carlos Valderrama Valentziako Gobernuko Larrialdi eta Barne kontseilariak adierazi duenez, dagoeneko 7.500 hektarea kiskali dira Vall d 'Uixoko sutean, larunbatean piztu zenetik.

Goizean ezin izan dute aire bidezko baliabiderik erabili, kearen ondorioz, baina orain gelditu gabe ari dira eta gauera begira, baikortasun pixkat dago.

Valderramak Aginte Postu Aurreratuan hedabideen aurrean berretsi duenez, suteak "aktibo" jarraitzen du. Gauean "inbertsio termikoa" delakoa gertatu zen, eta kea oso itxia izan da goiz osoan.

Hori dela eta, aireko baliabideek ezin izan dute esku hartu, baina gaur arratsaldean egoera aldatu egin da 25 hegazkin ari dira lanean, etengabe, "aukera leiho" hori aprobetxatzen.

Une honetan lehentasuna herritarren eta hiriguneen babesa da, kontseilariak adierazi duenez.

Era berean, Valderramak adierazi du, oraingoz, konfinamendu eta ebakuazio neurriak mantendu egingo dituztela, baina aukera guztiak aztertzen ari direla ere gehitu du, alegia, ea bizilagun batzuk itzul daitezkeen edo asteartera arte bere horretan mantendu behar den guztia ikusteko.

Gauera begira

Bestalde, Raul Gil APAko zuzendari operatiboak adierazi duenez, goizean lurreko lanak indartu egin dituzte Betxin eta Talesen, puntu kritikoeta, eta baita Ainen ere, eta aireko bitartekoak gehituta, horiek kontrolatzea ahalbidetu dute.

Une honetan, eremu osoan lanak sendotzen ari dira, eta, beraz, "gauera begira, aurreikuspen meteorologiko nahiko onekin iritsiko gara, mendebaldeko haize nahiko leunarekin, eta horri esker lan egin ahal izango dugu", azaldu du zuzendari operatiboak.

"Gauera haize leun honekin iristeko nahiko baikorrak gara", esan du, eta hezetasuna igo egingo denez, larrialdi punturik gabe ondo lan egiteko aukera egongo dela adierazi du, eta astearteko egunari baikortasun handiagoarekin aurre egiteko moduan izango direla.

BETXI (CASTELLÓN), 27/07/2026.- Trabajos de extinción en el incendio del Vall d'Uixó, desde el pueblo de Betxí, uno de los municipios afectados por el incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón), que ha arrasado ya 7.200 hectáreas y en su control trabajan más de 400 efectivos terrestres y 25 aéreos, que se centran ahora en la zona de Eslida, la urbanización Monserrat en Betxí y en el Montí en Onda. EFE/ Andreu Esteban
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