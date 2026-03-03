Albiste da
Bost pertsona hil dira Santanderren, itsas ondoko egurrezko pasabide bat hondoratuta

Orain arte zabaldutako informazioaren arabera, beste pertsona bat desagertuta dago, eta bat bizirik ateratzea lortu dute. Kantabriako lanbide heziketako zentro bateko ikasle talde bat zen. 

 

Santanderreko El Bocal hondartza, gaur arratsaldean. Argazkia: EFE
Bost pertsona hil dira gaur arratsaldean Santanderren (Kantabria), El Bocal hondartzan egurrezko pasabide bat hondoratuta. Beste pertsona bat desagertuta dago, eta haren bila ari dira erreskate taldeak. Bakarra atera dute bizirik, eta Valdecilla Ospitalera eraman dute. 

Lanbide heziketako zentro bateko ikasle talde bat zen, eta ibilbide bat egiten ari ziren El Bocal hondartzaren eta Espainiako Ozeanografia Institutuaren artean. Leku horretan, egurrezko hainbat pasabide daude, eta horietako bat igarotzen ari zirenean gertatu da ezbeharra. Egitura hautsi egin da eta denak itsasora erori dira, haitz ugari dagoen eremu batean. 

Kantabriako Larrialdietarako Zerbitzuak 16:45 inguruan jaso du abisua, eta erreskate operatibo zabala bertaratu da istripuaren tokira. 

 

