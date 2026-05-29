Erretzea eta bozgorailuak erabiltzea debekatuta egongo da aurrerantzean Donostiako hondartzetan

Astelehenean hasiko da hondartzen denboraldia Donostian. Udalak 100 eta 750 euro bitarteko isunak jarriko ditu arau hausteengatik.

Kontxako hondartza uda betean. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Donostiak astelehenean ekingo dio hondartza-denboraldiari eta hainbat berrikuntza garrantzitsu izango dira aurten, besteak beste, erretzea eta bozgorailuak erabiltzea debekatuta egongo da. 

Iñigo Garcia Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako eta Ingurumeneko zinegotziak irailaren 30a arte martxan egongo den denboraldiaren aurkezpena egin du ostiral honetan. Bere hitzetan, neurri hauek "bizikidetza, iraunkortasuna eta kaliatea" hobetzeko hartu dira. "Protagonismoa itsasoak, paisaiak eta elkarrekiko errespetuak izatea nahi dugu", gaineratu du.

(informazioa zabaltzeko lanean ari gara)

