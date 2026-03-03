ACCIDENTE
Fallecen cinco personas al hundirse una pasarela junto al mar en Santander

Otra persona continúa desaparecida y hay una superviviente, que ha sido trasladada al hospital. Formaban parte de un grupo de siete personas que paseaba en ese momento por la zona.
santander istriprua itsasoa pasarela
Playa de El Bocal en Santander, esta tarde. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bost persona hil dira Santanderren, itsas ondoko pasabide bat hondoratuta
author image

EITB

Última actualización

Cinco personas han fallecido tras hundirse esta tarde una pasarela de madera en la playa de El Bocal, en Santander (Cantabria). Otra persona continúa desaparecida y hay una superviviente, que ha sido trasladada con hipotermia al Hospital Valdecilla de la ciudad.

Todas ellas formaban un grupo de siete estudiantes que pasaban por la infraestructura de madera, ubicada entre dos acantilados, cuando ha colapsado y todos han caído al mar en una zona de rocas.

El Centro de Atención a Emergencias 112  de Cantabria ha recibido el aviso de lo sucedido sobre las 16:45 horas y ha movilizado un amplio dispositivo en la zona. 

Las siete personas, mayores de 20 años y estudianes de Formación Profesional, estaban haciendo una ruta entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, en la que existen varias pasarelas. 

 

 

X