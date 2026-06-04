Oriente Próximo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Israel y el Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado a que Hizbulá cese sus ataques

Los contactos que mantienen desde el 14 de abril han servido hasta ahora para aprobar y extender progresivamente un alto el fuego que, sin embargo, Israel ha roto y ha intensificado su invasión en el Líbano para, según dice, responder al lanzamiento de proyectiles de Hizbulá, que se opone a las negociaciones.
Ataque israelí en Beirut Líbano
Beirut (Líbano), tras un ataque israelí este martes. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Israelek eta Libanok su-etena adostu dute, Hezbollahk erasoak etetearen baldintzapean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Las delegaciones de Israel y del Líbano reunidas en Washington han acordado este miércoles implementar un alto el fuego condicionado a que la milicia chií Hizbulá detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe.

Con la mediación de Estados Unidos, han diseñado un plan para crear "zonas piloto" en el Líbano que estén controladas por el Ejército libanés y excluyan al grupo islamista, según han detallado en una declaración conjunta.

Ambas partes se han emplazado además a celebrar una nueva ronda de negociaciones en la capital estadounidense el próximo 22 de junio.

Las delegaciones, encabezadas por los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, se han reunido este martes y miércoles en la sede del Departamento de Estado en la que ha sido la cuarta ronda de negociaciones de paz que mantienen este año.

La primera se celebró el pasado 14 de abril y supuso el contacto de más alto nivel entre Israel y el Líbano, países vecinos que carecen de relaciones diplomáticas, desde 1993.

Los contactos han servido hasta ahora para aprobar y extender progresivamente un alto el fuego que, sin embargo, Israel ha roto y ha intensificado su invasión en el Líbano para, según dice, responder al lanzamiento de proyectiles de Hizbulá, que se opone a las negociaciones.

Según una declaración conjunta, la ronda concluida este miércoles ha servido para acordar la implementación de un alto el fuego que "está condicionado al cese total de los disparos de Hizbulá y a la evacuación de todos sus operativos" entre el río Litani y la frontera israelí.

"Ambas partes han acordado, con la orientación de Estados Unidos, avanzar rápidamente en la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas libanesas tomarán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales", han agregado, en referencia a Hizbulá.

Han asegurado que "estas medidas permitirán avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad" y han acordado reanudar las conversaciones el 22 de junio "con miras a alcanzar un acuerdo integral".

Trump arremete contra Netanyahu por sus ataques contra Líbano: “Estás jodidamente loco”
Trump anuncia el cese de la ofensiva israelí en Líbano y de los ataques de Hezbolá
Irán insiste en que alto el fuego incluye Líbano y alerta de las consecuencias de los ataques israelíes
Israel vuelve a bombardear Líbano y deja al menos 17 muertos
Líbano Estados Unidos Israel Oriente Próximo Sociedad

Te puede interesar

Claves para actuar ante ideas suicidas
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Claves para actuar ante ideas suicidas: ¿qué hago ante un sufrimiento emocional intenso? ¿Y si temo por la vida de un allegado?

El suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte no natural tanto en Euskal Herria como en el conjunto del Estado. Es un problema de salud pública de primer orden pero, sobre todo, una realidad prevenible. ¿Cómo me protejo a mí mismo/a cuando el sufrimiento me desborda? ¿Qué hago si detecto ideas suicidas en un familiar o amigo/a? Abordamos una doble guía de prevención con pautas concretas para aprender a pedir ayuda y saber cómo tender la mano a quien más lo necesita.
Cargar más
Publicidad
X