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Trump arremete contra Netanyahu por sus ataques contra Líbano: “Estás jodidamente loco”

El presidente de EE. UU. cree que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, a pesar de que Teherán afirma haber suspendido el diálogo con Washington.
(Foto de ARCHIVO) December 29, 2025, Jerusalem, Jerusalem, Palestinian Territory: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met with US President Donald Trump at the Mar-a-Lago resort in Palm Beach, Florida, where the two sides held talks on ending the war in Gaza and moving to the second phase of the agreement. Florida, USA, December 29, 2025 Europa Press/Contacto/Israeli Prime Minister apai 29/12/2025
Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Trumpek Netanyahuren aurka egin du Libanoren kontrako erasoengatik: "Zoratuta zaude"
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido este lunes contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, diciéndole que está "jodidamente loco", durante una llamada telefónica para discutir la escalada en la ofensiva israelí contra el Líbano, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el diario digital estadounidense Axios.

La expresión utilizada por el republicano habría sido "estás jodidamente loco", luego de que Netanyahu advirtiera que su postura no ha cambiado y que atacará "objetivos" terroristas" en Beirut si la milicia chií Hezbolá no frena sus ataques contra Israel.

Netanyahu ordenó este lunes intensificar la ofensiva en el Líbano con ataques en suburbios de Beirut, una escalada que viola el alto el fuego vigente y que ponía en riesgo las conversaciones de paz que Israel y el Líbano tienen previsto llevar a cabo este martes en Washington, en las que no participa Hezbolá.

Además, Irán anunció que pausaba las negociaciones de paz que lleva a cabo con la Administración de Trump en represalia por los ataques israelíes en territorio libanés.

Tras la llamada con Netanyahu y después de mantener inusuales contactos con Hezbolá, Trump anunció que tanto Israel como el grupo chií se comprometieron a frenar sus ataques.

El Gobierno libanés confirmó que Hezbolá ha aceptado cesar sus ataques, pero Netanyahu advirtió en redes sociales que Israel reanudará la ofensiva en Beirut si recibe algún ataque del grupo chií. 

Trump cree que puede haber un acuerdo la próxima semana con Irán

Trump que cree que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, a pesar de que Teherán afirma haber suspendido el diálogo con Washington.

"Tiene buen aspecto", ha declarado el mandatario en una breve entrevista telefónica con la cadena ABC News, en la que apuntó a un posible trato "en el transcurso de la próxima semana".

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