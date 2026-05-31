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Israel toma el estratégico castillo de Beaufort e intensifica sus ataques en el sur del Líbano

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado hoy que la ocupación del castillo de Beaufort, tomada la pasada noche por el Ejército, supone un "hito crucial" y un "cambio radical en la política" que Israel lleva a cabo en el país vecino.

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Castillo de Beaufort. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Beauforteko gaztelua bereganatu du Israelek eta Libano hegoaldeko erasoak areagotu ditu
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Agencias | EITB

Última actualización

El Ejército de Israel ha anunciado la ocupación del castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días, y ataques contra "infraestructura de Hizbulá" en la ciudad costera libanesa de Tiro y en "más zonas adicionales" del sur del país.

"La operación comenzó hace varios días, durante los cuales un importante número de tropas terrestres de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) iniciaron operaciones defensivas para expandir la Línea de Defensa Avanzada", recoge el comunicado del Ejército, para justificar la invasión de más territorio.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado hoy que la ocupación del castillo de Beaufort, tomada la pasada noche por el Ejército, supone un "hito crucial" y un "cambio radical en la política" que Israel lleva a cabo en el país vecino.

"Hemos superado la barrera del miedo", ha añadido Netanyahu en un videomensaje difundido por su oficina, donde ha informado de que tras la ocupación de Beaufort ha dado instrucciones de "consolidar y extender" el control israelí "sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hizbulá", sin dar detalles de esos sitios.

Israel tomó el castillo de Beaufort, próximo a la ciudad de Nabatieh, durante la invasión del Líbano de 1982, y lo retuvo hasta el año 2000, cuando se retiró del sur libanés.

Israel Internacional Líbano Oriente Próximo

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