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Un cohete de Blue Origin explota en Florida durante una prueba previa a su lanzamiento

El cohete ha estallado durante una prueba de encendido estático, en una maniobra previa a un futuro lanzamiento orbital.
(Foto de ARCHIVO) April 22, 2026, Cape Canaveral, Fl, United States of America: The Blue Origin New Glenn rocket carrying the BlueBird 7 mission blasts into the sky from Launch Complex 36 at the Cape Canaveral Space Force Station, April 19, 2026, in Cape Canaveral, Florida. The launch failed to deliver the satellite to the proper orbit. Europa Press/Contacto/Gwendolyn Kurzen/Us Space 22/4/2026
Momento del lanzamiento en Cabo Cañaveral, en Florida. Foto: Eruopa Press
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Agencias | EITB

Última actualización

Un cohete de la empresa aeroespacial Blue Origin, del magnate Jeff Bezos, ha explotado en Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.), durante una prueba en una plataforma de lanzamiento, lo que supone un nuevo revés para la compañía en su competencia con SpaceX.

El cohete ha estallado durante una prueba de encendido estático, en una maniobra previa a un futuro lanzamiento orbital.

Según Blue Origin, todo el personal ha sido evacuado y no se han registrado heridos.

Estados Unidos Nasa Internacional

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