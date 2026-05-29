Un cohete de Blue Origin explota en Florida durante una prueba previa a su lanzamiento

Un cohete de la empresa aeroespacial Blue Origin, del magnate Jeff Bezos, ha explotado en Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.), durante una prueba en una plataforma de lanzamiento, lo que supone un nuevo revés para la compañía en su competencia con SpaceX.

El cohete ha estallado durante una prueba de encendido estático, en una maniobra previa a un futuro lanzamiento orbital.



Según Blue Origin, todo el personal ha sido evacuado y no se han registrado heridos.