Estados Unidos confirma un preacuerdo con Irán que ahora debe ser aprobado por Trump

Estados Unidos ha confirmado este jueves que sus negociadores han alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, un entendimiento que aún debe recibir la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.

Fuentes del Gobierno norteamericano han confirmado a la prensa la información adelantada en exclusiva por el medio Axios, según la cual el acuerdo solo necesita ya la luz verde del mandatario republicano.

El diario digital citó dos altos cargos estadounidenses que revelaron que el acuerdo estipula que la navegación a través del estrecho, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí, será "sin restricciones".

Según Axios, Irán no impondrá ningún peaje en el estrecho, clave para el comercio mundial de crudo, y Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que ha impuesto contra buques que salen y llegan a puertos iraníes.

El memorando de entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Trump, aunque dejaría para más adelante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica.

Este asunto sería abordado durante la extensión de 60 días del alto el fuego vigente desde el pasado abril.

Asimismo, Estados Unidos se compromete a debatir el levantamiento de sanciones a Irán y la liberación de fondos iraníes congelados.

Estados Unidos e Irán han intensificado durante la última semana, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Un estrecho de Ormuz sin peajes

El subdirector de Política Exterior y Seguridad Internacional de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Baqeri, afirmó el miércoles que el país persa y Omán "están negociando conjuntamente un nuevo procedimiento para el paso de buques a través del estrecho de Ormuz", después de que Teherán indicara en numerosas ocasiones que ambos países tienen que estar al frente de estas regulaciones.

Tras estas declaraciones, la Administración estadounidense ha indicado que “no tolerará ningún esfuerzo por imponer un sistema de peajes en el estrecho de Ormuz”, y ha amenazado con “destruir” Omán si eso se llevara a cabo.