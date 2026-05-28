Estados Unidos confirma un preacuerdo con Irán que ahora debe ser aprobado por Trump
Estados Unidos ha confirmado este jueves que sus negociadores han alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, un entendimiento que aún debe recibir la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.
Fuentes del Gobierno norteamericano han confirmado a la prensa la información adelantada en exclusiva por el medio Axios, según la cual el acuerdo solo necesita ya la luz verde del mandatario republicano.
El diario digital citó dos altos cargos estadounidenses que revelaron que el acuerdo estipula que la navegación a través del estrecho, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí, será "sin restricciones".
Según Axios, Irán no impondrá ningún peaje en el estrecho, clave para el comercio mundial de crudo, y Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que ha impuesto contra buques que salen y llegan a puertos iraníes.
El memorando de entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Trump, aunque dejaría para más adelante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica.
Este asunto sería abordado durante la extensión de 60 días del alto el fuego vigente desde el pasado abril.
Asimismo, Estados Unidos se compromete a debatir el levantamiento de sanciones a Irán y la liberación de fondos iraníes congelados.
Estados Unidos e Irán han intensificado durante la última semana, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.
Un estrecho de Ormuz sin peajes
El subdirector de Política Exterior y Seguridad Internacional de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Baqeri, afirmó el miércoles que el país persa y Omán "están negociando conjuntamente un nuevo procedimiento para el paso de buques a través del estrecho de Ormuz", después de que Teherán indicara en numerosas ocasiones que ambos países tienen que estar al frente de estas regulaciones.
Tras estas declaraciones, la Administración estadounidense ha indicado que “no tolerará ningún esfuerzo por imponer un sistema de peajes en el estrecho de Ormuz”, y ha amenazado con “destruir” Omán si eso se llevara a cabo.
Te puede interesar
Israel vuelve a bombardear Líbano y deja al menos 17 muertos
Asimismo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dado orden al Ejército israelí para tomar el control del 70 % de la Franja de Gaza.
Mikel Ayestarán: "El acuerdo entre Irán y EE. UU. está cerca y las partes comienzan a controlar el relato"
Irán ha desvelado hoy miércoles que ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos en el que se dice que el control de Ormuz estará en manos iraníes y de Oman. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha desmentido ese punto asegurando que no habrá acuerdo en ese sentido. El corresponsal de EITB en Oriente Medio explica que las partes están luchando también por la narrativa de lo ocurrido.
Detenido en Berlín un presunto colaborador del autor del apuñalamiento a un turista de Bilbao
El ataque ocurrió en febrero del año pasado junto al Monumento a los Judíos de Europa Asesinados. La víctima, un joven bilbaíno de 30 años, sobrevivió tras permanecer varios días hospitalizado en Berlín. El autor material fue condenado a 13 años de prisión por tentativa de asesinato, lesiones graves y pertenencia al Estado Islámico, y hasta ahora no había trascendido la existencia de un posible colaborador.
Fracaso en los Enhanced Games: millones en premios y dopaje libre para un solo récord, que no será oficial
El polémico experimento deportivo que permitía las sustancias prohibidas queda muy lejos de sus expectativas. El nadador Kristian Gkolomeev ha batido la única marca histórica de todo el campeonato, y se embolsará un millón de dólares, pero su récord no será oficial. De los 42 participantes, 38 utilizaron sustancias dopantes: el 91 % recurrió a la testosterona y el 71 % a la Hormona del Crecimiento Humano. La Agencia Mundial Antidopaje y las federaciones alertan del riesgo para la salud de los atletas.
China, cada vez más cerca de la Luna: la nave Shenzhou-23 partió anoche rumbo a la estación espacial Tiangong
La nave espacial Shenzhou-23 partió anoche del desierto chino de Gobi, en el norte del país, con un objetivo claro: enviar astronautas a la Luna para 2030. Este es otro ejemplo de lo rápido que está avanzando China en este sector. A pesar de haberse unido a la carrera espacial décadas más tarde que las demás potencias, el gigante asiático ya se ha convertido en el principal rival de Estados Unidos en el espacio.
La OMS eleva a más de 900 los casos sospechosos o confirmados de ébola en la RDC
El director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado las dificultades para atender el brote en la provincia de Ituri, epicentro de la crisis, donde una de cada cuatro personas necesita asistencia humanitaria y una de cada cinco es desplazada interna.
Marco Rubio asegura que EE. UU. "no hará un mal acuerdo" y que sólo falta la respuesta de Irán
El secretario de Estado de EE. UU. ha explicado que las negociaciones para un pacto siguen en marcha debido a que Irán requiere más tiempo para responder.
Decenas de miles de checos piden el cese del ministro de Cultura por su proyecto de reforma de la financiación de la TV pública
El consejo de ministros tiene previsto abordar este lunes, 25 de mayo, el polémico proyecto de ley por el que los entes públicos de radiodifusión recibirán financiación estatal directa, en vez del sistema de tasas ciudadanas, mientras que sus órganos directivos seguirán siendo elegidos con el sistema actual.
Al menos 14 muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano tras órdenes de evacuación
Ente las personas fallecidas hay un niño y entre las heridas cuatro menores. Los ataques de este domingo han tenido como la región de Nabatieh.