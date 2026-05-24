Israel tacha a Sánchez de "hipócrita" por el trato de la Ertzaintza a activistas de la flotilla
El Gobierno israelí ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada de España en el país, Francisca Pedrós, para pedir explicaciones por la carga de la Ertzaintza contra los activistas de la flotilla a su regreso a Bilbao
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha acusado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de actuar con "una hipocresía difícil de creer" con Israel, por el trato de la Ertzaintza a activistas de la Flotilla Global Sumud tras su deportación.
"Si hubiera un campeonato mundial sobre manchar a Israel y propagar libelos de sangre sobre el Estado de Israel, creo que fácilmente el Gobierno español de Sánchez se llevaría el primer puesto. Ganarían el trofeo", ha aseverado Saar en un vídeo publicado la tarde del domingo en las redes sociales del Ministerio de Exteriores israelí.
"Pero cuando vemos pasar en el patio trasero de su propia casa algo que aquí no pasa...", ha dicho, antes de continuar con sarna: "¿Escucháis algo? Grillos. Una hipocresía imposible de creer", ha concluido.
Convoca a la encargada de negocios de la Embajada de España
El Gobierno israelí ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada de España en el país, Francisca Pedrós, para pedir explicaciones por la carga de la Ertzaintza contra los activistas de la flotilla a su regreso a Bilbao y criticado a las autoridades españolas por hacer un ejercicio de "hipocresía" y guardar silencio sobre este incidente mientras condenan a Israel "bajo cualquier pretexto".
El director político del Ministerio de Exteriores israelí, Yossi Amrani, ha lamentado que "España que envía a sus provocadores a Israel y luego condena a Israel por sus acciones legítimas para imponer un bloqueo naval legal", mientras que al mismo tiempo "las autoridades españolas emplean una grave violencia contra esos mismos participantes de la flotilla".
La Ertzaintza, cabe recordar, terminó deteniendo a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad, durante los incidentes de Loiu. Los agentes emplearon sus porras con dureza y se han llevado a algunos activistas a rastras. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, tras lo sucedido, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.
Tras los incidentes, y en un comunicado publicado en las redes sociales del Ministerio de Exteriores israelí, Amrani ha anunciado que pedirá a Pedrós explicaciones sobre el silencio del Gobierno español al respecto. "Ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni ninguno de sus ministros han considerado oportuno condenar la violencia de las autoridades españolas, mientras que siempre se apresuran a condenar a Israel con cualquier pretexto", señala la nota.
Amrani ha asegurado que Israel "se enfrentó a provocaciones mucho más graves por parte de cientos de participantes de la flotilla durante cada una de las últimas seis flotillas" y nunca llegó a emplear "la violencia severa" a la que "recurrieron las autoridades españolas".
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