Istiluak Loiun

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Israelek "hipokrita" deitu dio Sanchezi Ertzaintzak flotillako ekintzaileekin izandako jokabideagatik

Israelgo Gobernuak Espainiak herrialde horretan duen Enbaxadako negozio arduraduna, Francisca Pedros, deitu du, Ertzaintzak flotillako ekintzaileen aurka izandako jokabideaz azalpenak eskatzeko.

ekintzaileak gaza
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Israelgo Atzerri ministro Gideon Saarrek Espainiako presidente Pedro Sanchezi egotzi dio "hipokresiaz" jokatu izana. Hain zuzen ere, Ertzaintzak Global Sumud Flotillako ekintzaileekin izandako jokabidearen harira egin ditu adierazpenok.

"Israel zikintzeko munduko txapelketa bat antolatuko balute, uste dut Espainiak aise irabaziko lukeela. Saria izango lukete, seguru", nabarmendu du Instagramen argitaratu duen bideo batean.

"Baina istiluak bere etxean gertatzen direnean... entzun ahal duzue horri buruzko zerbait? Kilkerrak. Sinesgaitza den hipokresia", erantsi du.

Espainiako Enbaxadako negozio arduraduna deitu du Israelek

Israelgo Gobernuak Espainiak herrialde horretan duen Enbaxadako negozio arduraduna, Francisca Pedros, deitu du, Ertzaintzak flotillako ekintzaileen aurka izandako jokabideaz azalpenak eskatzeko. Halaber, espainiar agintariak kritikatu ditu "hipokritak" izatea egotzita, "gertakari horren inguruan ezer ez dutelako esan, baina Israelen ekintzak edozein aitzakiarekin gaitzesten dituztelako".

Atzerri Ministerioko zuzendari politiko Yossi Amraniren hitzetan, "Espainiak bere ekintzaileak Israelera bidaltzen ditu, eta aldi berean espainiar agintariak indarrez ari dira flotillako ekintzaileei eraso egiten".

Larunbatean, lau pertsona atxilotu zituen Ertzaintzak, desobedientzia larria, erresistentzia eta agintarien aurkako atentatua egotzita, Loiun izandako istiluetan.

Horren harian, Israelgo Atzerri Ministroak ohar bat zabaldu du sare sozialetan, eta bertan Amranik iragarri duenez, azalpenak eskatuko dizkio Pedrosi. "Inork ez du espainiar agintarien indarkeria gaitzetsi, ez Gobernuko presidente Pedro Sanchezek, ezta ministro bakar batek ere; ordea, edozein aitzakia baliatzen dute Israelen ekintzak gaitzesteko", ohar horren arabera.

Bestalde, Amraniren hitzetan, Israelek askoz ere probokazio larriagoak jasan zituen flotillako ekintzaileen aldetik, eta, halere, "ez zuen halako indarkeriarik erabili".

Ertzaintza Israel Espainiako gobernua Munduko albisteak

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X