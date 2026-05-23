Global Sumud flotilla

Lau lagun atxilotu eta hainbat zauritu dituzte Loiun Flotillako euskal ekintzaileei egindako harreran izan diren istiluetan

Liskarrean, hainbat agentek borrekin kolpatu dituzte ekintzaileak, eta ondorioz Ertzaintzak barne ikerketa abiatu du jazotakoa argitzeko. Atxilotutako lagunetatik bi ospitalean daude eta beste biak ertzain etxean.

Agentziak | EITB

Istiluak izan dira larunbat eguerdian Loiuko aireportuan, Gazara laguntza zeraman Global Sumud Flotillan parte hartzeagatik Israelek atxilotutako euskal ekintzaileak iritsi direnean. Istilu horietan, hainbat pertsona zauritu dituzte, eta lau eraman dituzte atxilo; horietako bi ospitalean daude, eta beste biak ertzain etxean.

14:00ak aldera iritsi dira Loiura Turkiatik abiatu diren ekintzaileak.

Taldeko argazkia egiten saiatu dira aireportura heldu direnean, hurbilekoek eta jarraitzaileek harrera egin dieten tokian.

Une horretan, Ertzaintzako agenteek bertatik aldentzeko eskatu diete euskal ekintzaileei, eta tentsio uneak izan dira. Egoera horren ondorioz, istiluak sortu dira bertaratutakoen eta agenteen artean.

Liskarrean, hainbat agentek borrak erabiliz kolpatu dituzte ekintzaileak, eta lau lagun atxilotu dituzte. 

Aireportuan harrera egitera joan diren lagun eta senitartekoak 11:00etatik zeuden bertan haien zain. Berez, atzo ziren iristekoak Loiura, baina bidaia atzeratu behar izan zuten Israelgo indarrek atxikitako ekintzaileetako bi ospitalera eraman behar izan zituztelako, jasandako torturak tarteko.

Lau atxilotu

Loiun izandako istiluetan lau lagun atxilotu dituzte, desobedientzia larria eta agenteei jarkitzea egotzita.

Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, Ertzaintzak barne ikerketa abiatu du agenteak indarrean dituzten arauak betez aritu diren argitzeko.

Ekintzaileetako batek Ertzaintzaren partetik jaso duten tratua salatu du ETBko mikrofonoen aurrean, eta ez dagoela horretarako eskubiderik adierazi du. "Ospakizun une bat kaka bihurtu dute. Israelen aldetik jaso dugun tratuaren ondoren, Ertzaintzaren kolpeak iritsi dira", kritikatu du.

Gaur arratsaldean protesta egin dute Deustuko ertzain etxearen aurrean, lau ekintzaileen atxiloketak salatzeko.

Istiluak gertatu eta gutxira iritsi dira euskal alderdi politikoen lehen erreakzioak.

Global Sumud Flotillak gertatutakoa gaitzetsi du

Global Sumud Flotillak ohar bat bidali du Loiuko gertakariak gaitzesteko, eta Ertzaintzaren jarreraren aurrean bere haserrea adierazteko.

"Agenteek berehalara erantzun dute, modu oso bortitzean", diote oharrean.

"Lasaitasun eta kontsolamendu momentua izan behar zena, esperientzia lazgarrian bihurtu da, Ertzaintzaren basakeria medio. Atzo bertan alta jaso zuten zenbait lagun daude gaurko zaurituen artean, alegia, Israelen aldetik jasotako jipoien ondoren Ertzaintzarenak iritsi dira", salatu dute.

