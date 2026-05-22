Global Sumud Flotilla
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bertan behera geratu da Flotillako euskal aktibistei Loiun egitekoak ziren ongi etorria, bi kide erietxean daude eta

Ontzietan bidaitu duten sei euskal herritarrak gaur ziren Euskal Herrira iristekoak. Horietako bi, ordea, Turkian daude ospitaleratuta, atxiloaldian jasandako indarkeriak eragindako lesioengatik, eta ez dute bidaiatuko.

ALTA MAR 19/05/2026.- Las Fuerzas Armadas de Israel han empezado a interceptar este martes al grupo de diez barcos de la flotilla humanitaria que continuaba rumbo a Gaza, después de que el lunes bloquearan más de una treintena de embarcaciones y detuvieran a decenas de participantes. El rastreador náutico habilitado por la Sumud Global Flotilla, que organiza esta misión humanitaria, mostraba a las 11:30 GMT (13.30 horas) que una de las diez embarcaciones operativas que se dirigían a la Franja ya ha sido interceptada. Este primer barco, que encabezaba la expedición, se encontraba a 82,1 millas náuticas de Gaza (unos 152 kilómetros). EFE/ Global Sumud Flotilla - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
author image

EITB

Azken eguneratzea

Global Sumud Flotillako sei euskal herritarrak ez dira gaur iritsiko Euskal Herrira. Bidaia gaur egitea aurreikusita zegoen, baina kideetako bi Turkian daude ospitaleratuta, atxiloketan pairatutako indarkeriak eragindako lesioengatik, eta ezin dute bidaiatu. Gainerako kideek beraiekin geratzea erabaki dute.

Global Sumud Flotillako kideek salatu dute, aurreko misioekin alderatuta, Israelgo gobernuak ekintzaileen aurkako indarkeria areagotu eta muturreko indarkeria jasan dutela.

Sexu-jazarpena, sexu-abusuak eta jipoiak salatu dituzte kideek. Denbora luzez estres-posizioetan atxikita eduki zituzten pertsonen testigantza errepikatuak dira.

Aktibisten osasun egoeraren berri gehiago eguerdian ezagutuko da.

Gazako Zerrenda Israel Giza eskubideak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Suak erabat suntsitu du Japoniako Reikado tenplu budista historikoa

Kukai monje budistari eskainitako tenplua 806. urtean eraiki zen Misen mendian, Miyajima uhartean, eta ordutik piztuta egon da bertan "betiereko sugarra" deitua, 1.200 urtez etengabe piztuta egon den sugar sakratua. Su horrekin piztu zen Hiroshimako Bakearen Parkeko sugarra 1964an, munduko bonba nuklear guztiak desagertu arte piztuta egongo dena. Ez da inor zauritu, baina ondare-galera ordezkaezina da.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X