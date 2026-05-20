AEBk Raul Castro Kubako presidente ohia inputatu du 1996an bi hegazkin erasteagatik
Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) Gobernuak Raul Castro Kubako 94 urteko presidente ohia inputatu du 1996ko gertakari bati lotutako kargu batzuengatik. Urte hartan, Kubako ehiza-hegazkinek Anai erbesteratuen Erreskaterako erakundeko bi hegazkin eraitsi zituzten Floridako itsasartean, eta eraso horretan lau pertsona hil ziren.
Donald Trump AEBko presidentea Kuban erregimen aldaketa lortzeko presioa egiten ari den unean gertatu da inputazio hori. "Estatu Batuek ez dute onartuko Estatu paria batek gure aberritik soilik laurogeita hamar miliatara operazio oldartsuak egitea", esan du Trumpek komunikatu baten bidez.
Aldi berean, Marco Rubio Estatu idazkariak mezu zuzena helarazi dio Kubako herriari, elikagaien eta erregaien eskasia larria arintzeko 100 milioi dolarreko laguntza ekonomikoa eskainiz. Aldi berean, buruzagitza komunistari leporatu dio krisiaren erantzukizuna, AEBk uhartea blokeatu eta zigorrak ezarrita baditu ere.
Bestalde, Bruno Rodriguez Kubako kantzilerraren hitzetan, Rubio "interes ustel eta mendekuzaleen bozeramailea" da, baina ez ditu funtsak esplizituki errefusatu. "Kubak errefusatu ez duen 100 milioi dolarreko laguntza pakete bati buruz hitz egiten jarraitzen du (Rubiok), baina haren zinismoa agerikoa da edonorentzat, blokeo ekonomikoaren eta itotze energetikoaren eragin suntsitzailearen argitan", idatzi du Rodriguezek X sare sozialean.
Akusazioak
Fiskaltzak Castrori leporatzen dio 1996ko otsailaren 24an Carlos Costa, Armando Alejandre eta Mario Manuel de la Peña Estatu Batuetako herritarrak eta Pablo Morales (legezko egoiliarra) zihoazen hegazkinak eraisteko agindua ematea.
Akusazio formalean, hegazkinen eraisketan ustez parte hartu zuten beste militar kubatar batzuk ere sartzen dira: Emilio Jose Palacio Blanco, Jose Fidel Gual Barzaga, Raul Simanca Cárdenas, Luis Raul Gonzalez-Pardo Rodriguez eta Lorenzo Alberto Perez-Perez.
Kubako Gobernuak argudiatu zuen aireontziak bere aire-espazioan zeudela eta bidaiariak "terroristak" zirela, baina Nazioarteko Abiazio Zibilaren Erakundeak ebatzi zuen erasoa nazioarteko uretan gertatu zela.
Gertakariaren unean, Raul Castro Indar Armatu Iraultzaileetako ministro zen, eta horrek aireontziak eraisteko erabakiaren aginte-katearen gailurrean jarriko luke.
Oraingoz, agintari estatubatuarrek ez dute argitu nola egingo luketen Castro atxilotzeko operazioa, ezta zenbat urteko kartzela-zigorra ezarriko lioketen agintari ohiari.
Trumpek petrolio-blokeoa ezarri dio uharteari, herrialdearen "kontrola hartzeko" mehatxuak areagotzen dituen bitartean, eta Kubako buruzagitzaren eta Gaesa enpresa-talde militarraren aurkako zigorrak handitu ditu egunotan.
