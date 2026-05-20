27 urteko kartzela-zigorra ezarri diote Maialen Mazonen hiltzaileari

Epaileak 25 urteko kartzela-zigorra ezarri dio biktimaren senarrari azpikeriaz egindako hilketa delitu batengatik, bi abortu delitu eta ahaidetasun astungarria egotzita -emakumea bikien haurdun zegoen-, eta beste bi urte adingabea abandonatzeagatik -bikotearen bi urteko alaba bakarrik utzi zuen amaren gorpuaren ondoan, 18 orduz-.

VITORIA, 13/05/2026.- El marido de Maialen Mazón (d), la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos cuando fue asesinada en mayo de 2023, junto a su abogado, este miércoles durante la presentación de los informes finales de las partes en el juicio en la Audiencia de Álava. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO
Maialen Mazonen senar eta hiltzailearen irudia, bizkarrez, epaiketan zehar. Argazkia: EFE
EITB

Maialen Mazonen hiltzaileari 27 urteko espetxe-zigorra ezarri diote, Arabako Auzitegian gertakari horiek epaitu zituen Epaimahaiaren Auzitegiko magistratu presidenteak asteazken honetan jakitera eman duen epaiaren arabera. 

Epaimahaiko magistratu presidenteak Maialen Mazonen senarra zigortu du azpikeriaz egindako hilketa delitu baten egile izateagatik, bi abortu deliturekin, ahaidetasun astungarriarekin, eta horiengatik 25 urteko espetxe-zigorra ezarri dio.

Gainera, bi urteko kartzela-zigorra ezarri dio adingabea abandonatzeagatik, eta alabaren guraso-ahala kendu diote.

Magistratuak zaintzapeko askatasunerako eta biktimaren alaba eta aitarengana hurbiltzeko eta harekin komunikatzeko beste zigor batzuk ezarri ditu, eta lehenengoari 400.000 euroko kalte-ordaina eta bigarrenari 200.000 eurokoa, eragindako kalte moralengatik.

Epaia ez da irmoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian errekurritu daiteke.

Hiltzeko asmoarekin

Frogatutzat emandako gertaeren arabera, bikotea borroketan hasi zen apartahotel bateko gela batean eta, une jakin batean, gizonezkoak aizto bat hartu eta hainbat labankada eman zizkion. Epaiak ondorioztatu duenez, erabilitako arma eta erasoa gertatu zen gorputz-atala kontuan hartuta, akusatuak bere bikotekidea hiltzeko asmoa izan zuen.

"Argi dago erasoa bizi-gune batean gertatu zela, eta saihets-hezur bat hautsi eta heriotza eragiteko adinako indarrez", jasotzen du ebazpen judizialak. Era berean, gogorarazten du akusatuak azalekoagoak ziren beste hamabi labankada ere eman zizkiola biktimari.

Bere burua defendatu ezinda

Epaiak azpimarratzen du erasoa ezustekoa izan zela, defendatzeko aukerarik gabea. Gainera, erasoan "ezusteko" azpikeria eta "babesgabetasuna" egon ziren; izan ere, frogatuta geratu denez, biktima besaulki batean eserita zegoen, alkohola eta botikak hartu izangatik logale eta nahasi, ez zuen erasoa espero eta ezin izan zuen bere burua defendatu "inolako unetan".

Hala ere, epaimahaiak baztertu egin zuen biktimak nagikeria psikikoa pairatu izana —akusatuak bere alabaren aurrean hil zuelako—, ez baitzuen frogatutzat jo gizonak emazteari adingabearen aurrean zuzenean eraso egin zionik. Egindako frogaren arabera, "arrazoizko zalantza" egon da neskatoak gertaerak ikusi izunari buruz, epaian gogoratzen denez.

Epaimahaiak ez zuen egiaztatutzat jo genero-inguruabar aringarriaren norgehiagoka ere, akusazioek defendatzen zuten bezala; horri dagokionez, epaiak jasotzen du ahozko ikustaldian egindako frogatik ezin dela ondorioztatu gizona bere bikotekidea hiltzera eraman zuen arrazoia "haren gaineko kontrol eta nagusitasun premia batekin lotuta dagoenik", emakumeak beste gizon batekin harremana hasi izanagatik.

Buru-nahasmendurik ez

Defentsak eskatzen zituen buru-nahasmendu ainguraketei eta alkoholismoagatiko aringarriari dagokienez, ebazpenak adierazten du ez dela frogatuta geratu.

Akusatua "helburu terapeutikoekin tratatu duten edo helburu perizialekin aztertu duten medikuen artean, alderdi honetako perituek (bik) bakarrik uste dute gertaeren unean disoziazio-nahasmendua jasan zuela. Deklaratu zuten gainerakoek ez zuten ezer arrastorik ikusi" haren jokabidean, dio epaiak.

Hilketaren erruduna

Joan den maiatzaren 14an, herri-epaimahaiak erruduntzat jo zuen gizonezkoa, azpikeriaz eta ahaidetasun astungarriarekin egindako hilketa leporatuta. Aldeko zortzi botorekin eta kontrako batekin hartutako epaiak frogatutzat jo zuen gazte arabarrak bere borondatez hil zuela. 

Halaber, emakumeak espero zituen bikien hilketagatik eta bien bi urteko alaba abandonatzeagatik ere errudun jo dute.

Ebazpenean, ez dira frogatutzat eman defentsak aringarri gisa aurkeztutako argudioak. Hau da, hilketaren unean akusatua alkoholaren eraginpean zegoela edota buru nahasmendua izan zuela ezin dira frogatutzat eman, epaimahaiaren arabera. 

Maialen Mazon 2023ko maiatzaren 27an hil zuten Gasteizko apartahotel batean, baina hurrengo egunean aurkitu zuten haren gorpua. Bi urteko alaba aldamenean zuen eta bikien haurdun zegoen.

