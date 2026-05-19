Gizon batek bikotekide ohia hil du kalean, Figueresen (Girona)
Gizona astelehen honetan ere atxilotu zuten, emakumearenganako urruntze-agindua urratzeagatik.
Esquadra Mossoek gizonezko bat atxilotu dute astearte honetan Figueresen (Girona), herriko plaza batean emakume bat (33 urteko bikotekide ohia) hiltzeagatik.
Udaleko iturrien arabera, 48 urteko gizona astelehen honetan ere atxilotu zuten, emakumearengandik urruntzeko agindua urratzeagatik.
Ikerketa Kriminalaren Dibisioa hilketa ustezko krimen matxista gisa ikertzen ari da.
Bestalde, biktima eta erasotzailea bizi ziren Figueresko Udalak iragarri du bihar minutu bateko isilunea egingo duela Udaletxe plazan.
