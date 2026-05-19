Amaitu dira N-1 errepidean, Tolosa parean, bi kamioiren matxurak eragindako auto-ilarak

Usabalgo industrialde parean hasi eta Alegiaraino iritsi dira, une batez, auto-ilarak. Matxuratutako bi kamioiak elkarrengandik oso hurbil zeuden, eta, ondorioz, errei bat itxi egin behar izan dute. 

EITB

Azken eguneratzea

Bi kamioi matxuratuta gelditu dira gaur goizean N-1 errepidean, Tolosa inguruan, errepidea oztopatuz, eta, ondorioz, auto-ilarak sortu dira Donostiarako noranzkoan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Bi ibilgailu astunak elkarrengandik hurbil geratu direnez, erreietako bat itxi egin behar izan dute, eta hiru kilometro inguruko auto-ilarak sortu dira. Ilarak Usabal industrialdearen parean hasi eta Alegiaraino iritsi dira ilarak.

12:00 pasatxo zirkulazioa normaltasunera itzuli da.  

Tolosa N-1 Gizartea

