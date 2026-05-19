Gizon batek bi pertsona hil eta lau zauritu ditu tiroz, El Ejidon
Ustezko egileak bere burua entregatu du. Hildakoak bere gurasoak dira eta zaurituetako adin txikikoetako bat, berriz, 7 hilabeteko bere semea.
Andaluziako El Ejido herrian, gizon batek bi pertsona hil eta lau larri zauritu ditu, tiroz. Zaurituetako bi adin txikikoak dira.
Ikerketako iturriek jakinarazi dutenez, ustezko erasotzaileak bere burua entregatu du.
Bart, 23:00ak aldera, bi pertsona aurkitu dituzte, tiroz hilda, auto baten barruan, El Ejidon.
Guardia Zibilaren iturriek zabaldutako informazioaren arabera, zaurituetako batek 7 hilabete ditu eta ustezko erasotzailearen semea da.
Zaurituetako beste batek bi urte ditu eta beste biak emakume bat eta 60 urteko gizon bat dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Zergatik uko egiten diote zenbait hirik Munduko Txapelketaren egoitza izateari? Hauek dira FIFAren eskakizunak
Gigonek, Malagak eta A Coruñak, besteak beste, atzera egin dute, "antolakuntza- eta inbertsio-eskakizunak" zorrotzegiak direla argudiatuta. FIFAk zerga-salbuespena eskatzen du, egoitza izatea errentagarria ez den arren, txosten batzuen arabera.
Gutxienez 3 kilometroko auto-ilarak A-15 errepidean, Andoainen, hainbat ibilgailuk istripua izan ostean
Errepidea itxita egon da denbora batez istripuaren ondorioz, eta zirkulazio-arazo handiak sortu dira Donostiarako noranzkoan.
Albiste izango dira: Erailketa matxista Arguedasen, zalantzak gizonezkoen futboleko Mundiala hartzeko Bilboren hautagaitzari buruz eta Ebola agerraldia Afrikan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Arguedasko Udalak elkarretaratzea deitu du astearterako, hilketa matxista salatzeko
Zabaldutako oharrean, Udalak "irmo" gaitzetsi du gertatutakoa, eta biktimaren gertukoei "elkartasuna eta babesa" helarazi dizkie, "sufrimendu handiko" une honetan. .
Chivitek erabat gaitzetsi du Arguedasen izandako ustezko hilketa matxista
Foruzaingoa udalerri horretan emakume baten heriotza ikertzen ari da, ustezko krimen matxista gisa, eta haren bikotekidea atxilotu dute, ustezko hilketa gisa.
Global Summud Flotillan atxilotutako 100 lagunetatik lau euskal herritarrak dira eta gose-greba hasi dute
Gazara zihoan beste flotilla bateko itsasontziak atzeman ditu Israelgo Armadak gaur goizean. Euskal Herrian zein Europako hainbat tokitan protestak antolatu dituzte "Flotilla ez da ukitzen" lelopean.
"Bi ilunabarreko eguna", abuztuko eguzki eklipseari buruzko erakusketa ireki dute Bergaran
Egun seinalatua iristen denean herritarrek "ekitaldia ulertu eta gozatu" ahal izateko, eklipsea modu didaktiko, irisgarri eta erakargarrian azaltzen du.
Gizon batek emaztea hil du Arguedasen
Atzo iluntzean izan ziren gertakariak. Guardia Zibilak gizona atxilotu du, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua leporatuta.
Bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen, bikotekideei erasotzeagatik; horietako bat, 14 urtekoa
Bi gertakariak larunbatean izan ziren, eta 19 eta 25 urteko bi atxilotuei tratu txarrak eta lesio-delituak leporatu dizkiete, hurrenez hurren.