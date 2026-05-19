Albiste izango dira: Erailketa matxista Arguedasen, zalantzak gizonezkoen futboleko Mundiala hartzeko Bilboren hautagaitzari buruz eta Ebola agerraldia Afrikan

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 19an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Erailketa matxista Arguedasen: Igandean bere bikotekidea (44 urteko emakumea) hil zuen gizon batek Arguedasen eta hilketa matxista hori salatzeko eta biktimaren gertukoei babesa adierazteko elkarretaratzea deitu du Arguedaseko Udalak gaur arratsaldeko 19:00etarako. "Emakumeen kontrako indarkeria mota oro" baztertu behar dela nabarmendu du Udalak, eta "erakundeen eta gizarte osoaren konpromisoa" beharrezkotzat jo dute, arazoari aurre egiteko. 

- Bilbo gizonezkoen Futboleko Munduko txapeketako egoitzaren inguruko zalantzak: Bizkaiko Foru Aldundiak 2030eko gizonezkoen Munduko Futbol Txapelketako partidak hartzeko Bilboren hautagaitzaren inguruko zalantzak daudela aitortu zuen astelehenean Elixabete Etxanobe ahaldun nagusiak  Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean.

- Ebola agerraldia Afrikan: Afrikako Batasunak astelehen honetan egindako azken balantzearen arabera, dagoeneko 100 pertsona baino gehiago hil dira Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan, ebolaren Bundibugyo aldaeraren ondorioz. Halaber, larrialdi kontinentala ezarri du. Orain arte, ustez ebolak jota hil diren 106 pertsonaren heriotzak ikertzen ari dira, eta kutsatutakoak, berriz, 395 inguru dira, gehienak, Kongoko Errepublika Demokratikoan. OME Osasunaren Mundu Erakundeak "nazioarteko garrantzia duen osasun publikoko larrialdia" ezarri du asteburuan ebolaren agerraldia dela eta. 

