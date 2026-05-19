Albiste izango dira: Erailketa matxista Arguedasen, zalantzak gizonezkoen futboleko Mundiala hartzeko Bilboren hautagaitzari buruz eta Ebola agerraldia Afrikan
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 19an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Erailketa matxista Arguedasen: Igandean bere bikotekidea (44 urteko emakumea) hil zuen gizon batek Arguedasen eta hilketa matxista hori salatzeko eta biktimaren gertukoei babesa adierazteko elkarretaratzea deitu du Arguedaseko Udalak gaur arratsaldeko 19:00etarako. "Emakumeen kontrako indarkeria mota oro" baztertu behar dela nabarmendu du Udalak, eta "erakundeen eta gizarte osoaren konpromisoa" beharrezkotzat jo dute, arazoari aurre egiteko.
- Bilbo gizonezkoen Futboleko Munduko txapeketako egoitzaren inguruko zalantzak: Bizkaiko Foru Aldundiak 2030eko gizonezkoen Munduko Futbol Txapelketako partidak hartzeko Bilboren hautagaitzaren inguruko zalantzak daudela aitortu zuen astelehenean Elixabete Etxanobe ahaldun nagusiak Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean.
- Ebola agerraldia Afrikan: Afrikako Batasunak astelehen honetan egindako azken balantzearen arabera, dagoeneko 100 pertsona baino gehiago hil dira Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan, ebolaren Bundibugyo aldaeraren ondorioz. Halaber, larrialdi kontinentala ezarri du. Orain arte, ustez ebolak jota hil diren 106 pertsonaren heriotzak ikertzen ari dira, eta kutsatutakoak, berriz, 395 inguru dira, gehienak, Kongoko Errepublika Demokratikoan. OME Osasunaren Mundu Erakundeak "nazioarteko garrantzia duen osasun publikoko larrialdia" ezarri du asteburuan ebolaren agerraldia dela eta.
Gutxienez 3 kilometroko auto-ilarak A-15 errepidean, Andoainen, hainbat ibilgailuk istripua izan ostean
Errepidea itxita egon da denbora batez istripuaren ondorioz, eta zirkulazio-arazo handiak sortu dira Donostiarako noranzkoan.
Gizon batek bi pertsona hil eta lau zauritu ditu tiroz, El Ejidon
Ustezko egileak bere burua entregatu du. Hildakoak bere gurasoak dira eta zaurituetako adin txikikoetako bat, berriz, 7 hilabeteko bere semea.
Arguedasko Udalak elkarretaratzea deitu du astearterako, hilketa matxista salatzeko
Zabaldutako oharrean, Udalak "irmo" gaitzetsi du gertatutakoa, eta biktimaren gertukoei "elkartasuna eta babesa" helarazi dizkie, "sufrimendu handiko" une honetan. .
Chivitek erabat gaitzetsi du Arguedasen izandako ustezko hilketa matxista
Foruzaingoa udalerri horretan emakume baten heriotza ikertzen ari da, ustezko krimen matxista gisa, eta haren bikotekidea atxilotu dute, ustezko hilketa gisa.
Global Summud Flotillan atxilotutako 100 lagunetatik lau euskal herritarrak dira eta gose-greba hasi dute
Gazara zihoan beste flotilla bateko itsasontziak atzeman ditu Israelgo Armadak gaur goizean. Euskal Herrian zein Europako hainbat tokitan protestak antolatu dituzte "Flotilla ez da ukitzen" lelopean.
'Bi ilunabarreko eguna', abuztuko eguzki eklipseari buruzko erakusketa, ireki dute Bergaran
Egun seinalatua iristen denean herritarrek "ekitaldia ulertu eta gozatu" ahal izateko, eklipsea modu didaktiko, irisgarri eta erakargarrian azaltzen du.
Gizon batek emaztea hil du Arguedasen
Atzo iluntzean izan ziren gertakariak. Guardia Zibilak gizona atxilotu du, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua leporatuta.
Bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen, bikotekideei erasotzeagatik; horietako bat, 14 urtekoa
Bi gertakariak larunbatean izan ziren, eta 19 eta 25 urteko bi atxilotuei tratu txarrak eta lesio-delituak leporatu dizkiete, hurrenez hurren.
Eusko Jaurlaritzak ziurtatu du ez dagoela "ebidentzeriarik" Petronorrek osasun publikoari kalte egiten diola esateko
Osasun Publikoko zuzendariaren arabera, "datu asko" dituzte eskuartean, eta horietako bakar batek ere ez du erakusten Petronorrek Muskizen duen plantak inguruko bizilagunen osasunari kalte egiten dionik.