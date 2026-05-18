Bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen, bikotekideei erasotzeagatik, horietako bat 14 urtekoa
Bi gertakariak larunbatean izan ziren, eta 19 eta 25 urteko bi atxilotuei tratu txarrak eta lesio-delituak leporatu dizkiete, hurrenez hurren.
Gasteizko Udaltzaingoak bi gizon atxilotu zituen joan den larunbatean, bata 19 urtekoa eta bestea 25ekoa, bikotekideei erasotzeagatik. Lehenengoa atxilotu egin zuten, genero-indarkerian baitan tratu txarrak ematea egotzita, kalean bertan 14 urteko bikotekideari eraso egin ondoren. Bigarrena, genero-indarkeriaren esparruko lesio-delitu batengatik, bikotekidea jipoitzea egotzita.
Udaltzaingoak ohar batean adierazi duenez, lehen atxiloketaren gertakariak 18:30ean izan ziren. Orduan, Udaltzaingoaren Adingabeen Atalak jakin zuen 19 urteko bikotekideak 14 urteko adingabe bat iraindu eta eraso egin ziola, eta, gainera, telefono mugikorra kendu ziola bide publikoan bertan, Luis Heintz kalean.
Adingabearen kokapenari buruzko informazioa bildu eta bikotekidearekin batera aurkitu ondoren, eta poliziak gertakarien lekukoekin elkarrizketatu ondoren, gaztea atxilotu zuten.
Bigarren atxiloketa gauean izan zen, 23:00ak aldera. El Anglo auzoan trafiko-istripu batean esku hartzen ari zen patruila batengana hurbildu zen herritar bat, eta etxebizitza batera hurbiltzeko eskatu zuen, kolpeak entzun zituelako eta emakume bat laguntza eske entzun zuelako.
Behin bertara iritsita, gizonezko bat ikusi zuten eskaileretan behera jaisten, arropetan odol-orbanak zituela. Hori dela eta, geldiarazi eta harekin elkarrizketatu ziren. Garrasiak zetozen etxebizitzara joan zirenean, emakume bat odoletan eta beste pertsona batek zainduta aurkitu zuten.
Lekukoen eta biktimaren (gizonaren bikotekidea) testigantzak jaso ondoren, ustezko erasotzailea atxilotu zuten.
