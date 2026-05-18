Auto-ilarak A-8an, Galdakaon, bi noranzkoetan, kamioi batek istripua izan eta karga galdu duelako

Istripua zirkulazio-arazoak eragiten ari da, eta errei bina daude itxita bi noranzkoetan. Kamioilaria, zaurituta, ospitalera eraman dute.

EITB

Azken eguneratzea

Zirkulazioa korapilatu egin da gaur goizean A-8an, Galdakaon kamioi batek istripua izan eta karga galdu duelako. Bina errei daude itxita Donostiarako eta Bilborako noranzkoetan.

Kamioilaria lekuan bertan artatu dute hasieran, baina ospitalera eraman dute gero.

Segurtasun Sailaren informazioaren arabera, ibilgailua erdibitzailean geratu da Donostiarako noranzkoan zihoanean, eta auto-ilarak sortu dira inguru horretan.

Arreta handiz gidatzea gomendatzen da, kamioia kentzeko eta bidean normaltasuna berreskuratzeko lanek jarraitzen duten bitartean.

Dirudienez, elikagaiak eta bestelakoak erori dira kamioitik errepidera.

Trafikoa Galdakao Gizartea

