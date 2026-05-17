Gernikako lokutorio bateko langilea atxilotu dute, bezeroen eta lagunen 82.000 euro bereganatzea leporatuta

Ikerketako iturrien arabera, diru-bidalketak justifikatzeko erreziboak egiten bazizkien ere lokutorioko bezeroei, azken bi hilabeteetan ez zituen bidalketak gauzatu. Era berean, lagunei maileguak eskatu eta desagertu egin zen.

Agentziak | EITB

Gernikako lokutorio bateko langile bat, 30 urteko gizonezkoa, atxilotu du Ertzaintzak bezeroek eta lagunek atzerrira bidaltzeko ematen zioten dirutik 82.000 euro hartzeagatik.

Aurkitu ez zezaten, gizona lanetik desagertu zen eta Euskaditik kanpora joan zen bizitzera, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Antza denez, azken bi hilabeteetan, lokutorioko bezeroek egiten zituzten diru-bidalketak justifikatzeko errezigoak egin bai baina gero, bidalketa horiek ez zituen gauzatzen.

Biktimek Ertzaintzari jakinarazi zioten gertatutakoa, eta negozioaren jabeak salaketa jarri zion langileari 33.000 euro bereganatzeagatik.

Halaber, konfiantzazko harremana zuen beste pertsona batek 15.000 euroko mailegu bat eman zion, epe jakin batean itzultzeko. Baina handik gutxira desagertu egin zen eta gauza bera egin zien beste hainbat laguni ere, 34.000 euro gehiago eskuratu ondoren.

Ertzaintzak gizona topatu eta larunbatean ertzain-etxera joateko eskatu zioten. Han atxilotu zuten.

