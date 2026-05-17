Arrestan al empleado de un locutorio de Gernika por quedarse 82.000 euros de clientes y amigos
Durante los dos últimos meses, el arrestado habría expedido recibos para justificar los envíos de dinero que realizaban los clientes del locutorio sin que estos se llegaran a materializar. Además, había pedido prestamos a diferentes amigos y había desaparecido después.
El empleado de un locutorio de Gernika (Bizkaia), de 30 años, ha sido detenido tras apoderarse de hasta 82 000 euros procedentes del dinero que le entregaban sus clientes para enviarlo al extranjero, así como de personas de confianza.
Para evitar su localización, el individuo desapareció del trabajo y trasladó su residencia fuera de Euskadi, según ha informado el departamento de Seguridad en una nota.
Durante los dos últimos meses, el arrestado habría expedido recibos para justificar los envíos de dinero que realizaban los clientes del locutorio sin que estos se llegaran a materializar.
Las víctimas pusieron los hechos en conocimiento de la Ertzaintza y el mismo propietario del establecimiento denunció al trabajador por apoderarse de dinero proveniente de recargas, ventas y envíos al extranjero por valor de 33 000 euros.
Asimismo, otra persona con la que tenía una relación de confianza le concedió un préstamo de 15 000 euros a devolver en un plazo determinado. Sin embargo, poco después tuvo noticias de la desaparición del ahora arrestado después de haber obtenido alrededor de 34 000 euros más de diversas personas en circunstancias similares.
Los agentes de la Ertzaintza encargados de la investigación contactaron no obstante con el sospechoso y le instaron a comparecer este sábado en dependencias policiales, donde se procedió a su detención.
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