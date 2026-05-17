Los sospechosos de hantavirus de Alicante y Barcelona vuelven a dar negativo
Las dos personas sospechosas de hantavirus de Alicante y Barcelona han dado negativo en la PCR realizada ayer y, dado que llevan ya una semana en cuarentena hospitalaria y continúan asintomáticos, podrán recibir visitas de sus familiares conforme a las medidas de precaución establecidas en el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.
Fuentes de Sanidad afirman que si la evolución continúa siendo favorable, no hay nada que lo contraindique y una nueva PCR vuelve a resultar negativa, el sábado 23 de mayo, ambas personas podrán continuar la cuarentena en sus domicilios, al cumplirse ya 28 días desde la fecha de exposición, el pasado 25 de abril.
Las fuentes explican que la Ponencia de Alertas definirá esta misma semana las condiciones y medidas específicas en las que deberá desarrollarse esa cuarentena domiciliaria. Por el momento, podrán recibir visitas utilizando EPIs adecuadas.
En relación con las personas que continúan en seguimiento en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, mañana se cumple una semana desde la realización de la primera PCR, y se les practicará una segunda prueba, conforme al protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.
Si el resultado vuelve a ser negativo, podrán comenzar a salir de sus habitaciones, para acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran, y recibir visitas de sus familiares, siempre bajo las medidas de protección y prevención establecidas por las autoridades sanitarias.
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