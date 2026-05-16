Un canadiense que viajó en el 'Hondius' da positivo por hantavirus

El gobierno de Columbia Británica ha informado este sábado de que un canadiense que viajó en el crucero de lujo afectado por un brote de la cepa Andes del virus ha dado positivo por hantavirus.

La persona ha sido examinada en un hospital de Victoria, en la isla de Vancouver, tras desarrollar síntomas leves, es una de las cuatro personas canadienses que se encuentran aisladas en la isla después de desembarcar del MV Hondius.

Fuentes de Gobierno han querido señalar que las cuatro personas no han tenido contacto con el público al ser trasladadas desde su vuelo a Victoria. La persona que dio positivo se encuentra en "condición estable", añadió la fuente.

Hasta ahora la OMS había confirmado 11 casos positivos asociados al brote en el barco MV Hondius, por lo que este sería el caso número 12.

El responsable de la OMS, Tedros Adhanom, explicó hace unos días que la evaluación del riesgo para la salud global ante este brote "sigue siendo bajo" y que no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor, aunque también admitió que "la situación puede cambiar" por el elevado periodo de incubación de entre 6 y 8 semanas.

"Teniendo en cuenta que estamos ante un virus con un periodo de incubación muy elevado, es posible que podamos detectar más casos en las próximas semanas", reconoció.

El paciente español con hantavirus sigue estable y mejorando



El único paciente español con hantavirus ingresado en el hospital Gómez Ulla, en Madrid, sigue estable y mejorando, mientras sus 13 compañeros del buque Hondius aislados en el mismo centro prosiguen asintomáticos, han informado este sábado fuentes del Ministerio de Sanidad.

Por su parte, se desconoce cuál es el estado de la mujer francesa contagiada también en el crucero que se encontraba en estado crítico.

