Cumbre
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump llega a Pekín para su cumbre de dos días que le llevará a reunirse con Xi Jinping

BEIJING, May 13, 2026 -- U.S. President Donald Trump arrives in Beijing on May 13, 2026, for a state visit to China. At the invitation of Chinese President Xi Jinping, Trump is visiting China from May 13 to 15.,Image: 1098571953, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Yue Yuewei / Xinhua News / Europa Press
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Trump Pekinera iritsi da bi eguneko goi-bilerarako, eta Xi Jinpingekin bilduko da
author image

EITB

Última actualización

Poco después de las 20:00 horas en China, las 14:00 horas en Euskal Herria, ha aterrizado el avión presidencial, 'Air Force One', que transportaba al presidente estadounidense, Donald Trump, y su nutrida delegación que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio, y al de Defensa, Pete Hehseth, así como a casi una veintena de líderes empresariales de grandes multinacionales estadounidenses.

China Estados Unidos Donald Trump Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X