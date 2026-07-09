FIN DEL ALTO EL FUEGO
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Estados Unidos bombardea unos 90 objetivos militares en Irán y Teherán responde con ataques contra bases estadounidenses

Washington ha informado de una nueva ofensiva militar contra Irán, ejecutada este miércoles, como respuesta a los ataques atribuidos a Teherán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Irán sostiene que la operación vulnera el alto el fuego permanente.
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Euskaraz irakurri: AEBek 90 helburu militar inguru bonbardatu dituzte Iranen, eta Teheranek base estatubatuarrei eraso egin die
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EITB

Última actualización

Estados Unidos ha completado una nueva ronda de ataques contra Irán con bombardeos sobre aproximadamente 90 objetivos militares, según ha informado el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). La operación, que se produce un día después de otra ofensiva sobre unos 80 objetivos militares iraníes, busca, según Washington, degradar la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial y a los civiles que navegan por el estrecho de Ormuz.

Entre los objetivos alcanzados figuran sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera, depósitos de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística militar situados a lo largo del litoral iraní.

Según el CENTCOM, estos bombardeos llegan después de otra serie de ataques ejecutados la noche anterior, cuando las fuerzas estadounidenses alcanzaron unos 80 objetivos militares iraníes, incluidos más de 60 botes rápidos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Washington lo presenta como una represalia

El mando militar estadounidense ha asegurado que las operaciones buscan imponer "costos significativos" a Irán por, según Washington, haber violado el alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los nuevos ataques son una represalia por el bombardeo iraní de embarcaciones ocurrido el martes y ha advertido de que, si se repiten esas acciones, la respuesta de Washington será "mucho peor".

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump ha escrito: "Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. ¡Si vuelve a ocurrir, será mucho peor!".

 

Irán denuncia una violación del alto el fuego

Irán ha denunciado que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

Horas después de esos ataques, la Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, en los que sus fuerzas navales y aéreas utilizaron misiles y drones, según ha recogido la agencia estatal IRNA.

Estados Unidos Donald Trump Irán Internacional

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