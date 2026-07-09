Estados Unidos bombardea unos 90 objetivos militares en Irán y Teherán responde con ataques contra bases estadounidenses

Estados Unidos ha completado una nueva ronda de ataques contra Irán con bombardeos sobre aproximadamente 90 objetivos militares, según ha informado el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). La operación, que se produce un día después de otra ofensiva sobre unos 80 objetivos militares iraníes, busca, según Washington, degradar la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial y a los civiles que navegan por el estrecho de Ormuz.

Entre los objetivos alcanzados figuran sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera, depósitos de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística militar situados a lo largo del litoral iraní.

Según el CENTCOM, estos bombardeos llegan después de otra serie de ataques ejecutados la noche anterior, cuando las fuerzas estadounidenses alcanzaron unos 80 objetivos militares iraníes, incluidos más de 60 botes rápidos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.