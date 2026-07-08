Trump da por acabado el alto el fuego con Irán y dice que no quiere negociar más

Donald Trump ha dado por acabado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán este miércoles, 8 de julio, en Ankara, donde participa en la cumbre de líderes de la OTAN. El presidente estadounidense ha afirmado que no quiere seguir negociando con Teherán y ha asegurado que el acuerdo "se ha acabado" porque Irán "es basura".

Trump ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al inicio de la segunda jornada de la cumbre de líderes de la Alianza.

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta", ha afirmado el presidente estadounidense.

"Si tuvieran un arma nuclear..."

Trump ha añadido que, si Irán tuviera un arma nuclear, la utilizaría. "Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían", ha señalado ante la prensa en la capital turca.

"En mi opinión, esto ha terminado. Creo que (los negociadores) están perdiendo el tiempo. Ellos (los iraníes) son un grupo de mentirosos", concluyó Trump.



Las declaraciones del presidente norteamericano se producen después de los más recientes intercambios de hostilidades entre Irán y Estados Unidos.



Las fuerzas estadounidenses atacaron Irán anoche en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz. Irán, a su vez, bombardeó bases que mantiene EE. UU. en varios países del golfo Pérsico como represalia.



Antes de esos ataques, Estados Unidos había revocado la autorización para la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales, una medida tomada por las agresiones contra buques en Ormuz.