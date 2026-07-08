Los tesoros ocultos del Bilbao BBK Live

Robbie Williams, Lily Allen, Calvin Harris… Esos son los grandes nombres que nos vienen a la cabeza al hablar sobre la próxima edición del Bilbao BBK Live.

Pero el cartel del festival bilbaíno, que este año celebra su vigésimo cumpleaños, presenta en su letra pequeña un montón de grupos y artistas interesantes.

* Empezando por el cartel del jueves, destacaremos en primer lugar el concierto de Sara Zozaya.

La música donostiarra comenzará su concierto en Kobetamendi nada más abrir las puertas del recinto, algo habitual para las y los artistas vascos, que muchas veces parecen, a tenor de los horarios, invitados que se han colado en una fiesta organizada a mayor gloria de otros. En esas circunstancias presentará su atmosférico EP “atta”, uno de los mejores discos publicados el año pasado en Euskal Herria.