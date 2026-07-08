Los tesoros ocultos del Bilbao BBK Live
Sara Zozaya, Apparat, Tomora, Fatoumata Diawara, Cervatana... Recopilamos algunas de las propuestas más interesantes que hemos encontrado a la sombra de las grandes letras del cartel del Bilbao BBK Live.
Robbie Williams, Lily Allen, Calvin Harris… Esos son los grandes nombres que nos vienen a la cabeza al hablar sobre la próxima edición del Bilbao BBK Live.
Pero el cartel del festival bilbaíno, que este año celebra su vigésimo cumpleaños, presenta en su letra pequeña un montón de grupos y artistas interesantes.
* Empezando por el cartel del jueves, destacaremos en primer lugar el concierto de Sara Zozaya.
La música donostiarra comenzará su concierto en Kobetamendi nada más abrir las puertas del recinto, algo habitual para las y los artistas vascos, que muchas veces parecen, a tenor de los horarios, invitados que se han colado en una fiesta organizada a mayor gloria de otros. En esas circunstancias presentará su atmosférico EP “atta”, uno de los mejores discos publicados el año pasado en Euskal Herria.
Apparat es el elegante proyecto del músico alemán Sascha Ring, miembro también del trío Moderat. En su proyecto en solitario, Ring factura una música muy expansiva y rica, llena de cambios de intensidad, progresiones y muchas capas. No os lo perdáis, porque seguro que acabáis inmersas e inmersos sin remedio en sus hipnóticos ambientes.
Otro de los conciertos apetecibles del jueves es el de la música, actriz y activista maliense Fatoumata Diawara. Mezcla con clase, guitarra en mano, sonidos de su tierra natal con el soul y el jazz, y ofrecerá una oportunidad ideal para enriquecer con otros ecos los dominantes sonidos anglosajones, del pop, el rock y la música urbana.
* Del viernes, destacamos los conciertos de Marte Lasarte, Yeray Cortés y Tomora.
Marte Lasarte está formado por Pello Armendariz y Borja Antón, de Skakeitan, junto a Lore Nekane Billelabeitia de Belako y Alex Alonso, de ETS. Estad atentas y atentos al concierto que ofrecerán nada más abrir las puertas, porque apostamos sobre seguro a que será movido y enérgico.
El nombre del guitarrista flamenco Yeray Cortés ha llegado a muchos oídos a través del documental que le dedicó C Tangana. Pero debajo de ese foco resuena mucha música interesante, como tratará de demostrar el músico alicantino en el tablao que desplegará en el Bilbao BBK Live.
La propuesta de Tomora es completamente diferente. El dúo que forman la cantante noruega Aurora y Tom Rowlands, de Chemical Brothers, propone en su primer disco “Come closer” emotivas melodías vocales con bases electrónicas que van desde el trip hop al techno y al electropop.
* Para el sábado, destacamos a Barrrk, Cervatana y Idles.
Cada canción de los laudioaras Barrrk es una dentellada en el oído del o de la oyente, un ladrido entre el post punk y el pop rock. Con que en Bilbao demuestren la mitad de actitud y aptitudes que recientemente bajo el sol del Andoaingo Rock Jaialdia, ya dará para un concierto memorable.
Cervatana es un interesante hijo bastardo de Triana y The Prodigy. El proyecto cuenta con miembros de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, y el directo promete ser digno de ver además de, claro, ser escuchado.
Idles es de lo mejor que le ha pasado al rock durante la última década. Expanden un mensaje antifascista y humanista apoyado en una base rítmica potente, guitarras ásperas y rugidos tan hooliganescos en su forma como tiernos en su fondo. Como reza el título de su segundo disco, la alegría como acto de resistencia. ¡No os los perdáis!
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