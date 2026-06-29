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El festival EHZ concluye “con el ritmo del corazón fortalecido”

La organización del festival Euskal Herria Zuzenean, celebrado entre los días 26 y 28 de junio, ha subrayado que se ha completado “una celebración colectiva de tres días”. En la parte negativa del balance, el ataque de una persona contra un voluntario del EHZ y miembros del servicio de asistencia y la tormenta del domingo, que obligó a suspender la programación. 

EHZ 2026
Miles de personas se unen en la EHZ
Euskaraz irakurri: EHZ “jaialdiaren bihotz taupadak bizkortuta” bukatu da
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EITB

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El festival EHZ, Euskal Herria Zuzenean, ha festejado este pasado fin de semana sus 30 años de andadura en “una celebración colectiva” en Arberatze-Zilhekoa. La labor de 800 personas voluntarias, la creatividad de 300 artistas y la participación de miles de personas “han fortalecido el ritmo del corazón de este festival organizado colectivamente”, según la organización ha detallado en una nota de prensa.

El domingo al mediodía, el EHZ celebró un acto especial para celebrar su 30º aniversario, que concluyó con una propuesta al público asistente: “Llevaos un trozo de EHZ con vosotras y vosotros, y que sirva de estímulo para el placer, la creatividad y hacer comunidad”.

EHZ ha denunciado un ataque físico perpetrado por un asistente al festival en la noche del viernes al sábado, y ha trasladado todo su apoyo a la persona víctima del mismo. El atacante también arremetió contra integrantes del dispositivo de asistencia, quienes decidieron anular su operativo: “Ante esta situación, EHZ puso en marcha un nuevo servicio de atención desde el sábado a la mañana, gracias a la ayuda de un montón de personal médico, de enfermería y voluntario”.  

Por otra parte, una enorme tormenta obligó a la organización del EHZ a suspender la programación diseñada para el domingo por la noche: “Cortamos la electricidad, sacamos los coches del aparcamiento con la ayuda de vecinos y vecinas y ofrecimos un sitio para dormir en Arberatze y cena a quien los necesitara”, explican desde el EHZ.

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Una enorme tormenta obliga a cancelar el festival EHZ
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El festival ha realizado un llamamiento a quienes quieran colaborar en las labores de desmontaje, y ya se ha puesto a mirar a la próxima edición. 

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